Cyfryzacja najskuteczniejszą bronią na lukę VAT

Tzw. luka VAT, według wyliczeń ekspertów firmy Sovos, wynosi od 20 do nawet 30 proc. globalnych przychodów publicznych, czyli ok. 500 mld euro. Najskuteczniejszą metodą jej ograniczenia jest cyfryzacja.

Niższe koszty wzmożonej kontroli?

W państwach niemeckojęzycznych e-faktury poprzez platformy EDI wystawia już niemal połowa dużych firm. We Włoszech, ze względu na wprowadzony tam obowiązek e-fakturowania w ten sposób rozliczane muszą być wszystkie transakcje B2C oraz B2B. Wyłączeni z niego są jedynie podatnicy, których roczny obrót nie przekracza 65 tys. euro – jest to jednak jedynie 1 mln płatników. Powodem wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania był tutaj fakt, iż wartość nieodprowadzonego podatku VAT w tym kraju sięga 35 mld euro, co stanowi aż jedną czwartą całej luki VAT-owej w państwach Unii Europejskiej.W Polsce wprowadzono w tym roku obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych przez urzędy i instytucje w oparciu o krajową Platformę Elektronicznego Fakturowania – wszystko wskazuje na to, że obowiązek ich wysyłania zostanie wprowadzony w roku 2020.Jedna z publikacji Banku Światowego, będąca jednocześnie studium przypadku wdrożenia elektronicznego raportowania podatkowego w Korei Południowej podkreśla, poza wyższą skutecznością ściągalności VAT, jeszcze jeden pozytywny aspekt cyfryzacji. Okazało się, że pozwala ona zredukować koszty kontroli przepływu podatków administracji publicznej od 37 do 39 proc. w przypadku największych przedsiębiorstw i od 8 do nawet 56 proc. dla małych i średnich firm w porównaniu do systemu bazującego na papierowych dokumentach.