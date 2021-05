Czaplicki: W marcu nastąpił wyraźny wzrost obrotów w handlu zagranicznym

W marcu nastąpił wyraźny wzrost obrotów w handlu zagranicznym. Polska pozostaje eksporterem netto, utrzymuje się wysoka nadwyżka eksportu nad importem – powiedział PAP ekonomista PKO BP Marcin Czaplicki, komentując poniedziałkowe dane GUS.

"Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - marcu br. wyniosły w cenach bieżących 298,8 mld PLN w eksporcie oraz 287,9 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 10,9 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 4,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 14,6 proc., a import o 12,3 proc." - poinformował Główny Urząd Statystyczny w poniedziałek.

Zdaniem Marcina Czaplickiego, ekonomisty PKO BP, te dane pokazują dobrą kondycję polskiego handlu zagranicznego.

"W marcu nastąpił wyraźny wzrost obrotów w handlu zagranicznym. Polska pozostaje eksporterem netto, utrzymuje się wysoka nadwyżka eksportu nad importem. Widać, że marzec przyniósł wyraźny wzrost eksportu do niektórych krajów strefy euro - powiedział PAP ekonomista PKO BP Marcin Czaplicki.

Jako przykład wskazał on Włochy, gdzie wzrost eksportu w marcu tego roku wyniósł nawet 70 proc. Ekonomista PKO BP tłumaczy to efektem statystycznym, jako że przed rokiem w marcu w krajach europejskich, choćby we Włoszech, wprowadzane były lockdowny, które doprowadziły wówczas do wyraźnych spadków obrotów handlowych.

"Ważne jednak, że dynamika eksportu utrzymuje się na wysokim poziomie i jest równo rozłożona na różne kraje. Przykładem mogą być nasi najważniejsi partnerzy handlowi: Niemcy, Francja czy Czechy. Z kolei w imporcie mamy widać przyspieszenie wzrostu zakupów w krajach azjatyckich, takich jak Chiny czy Korea Południowa. Ale to także efekt pandemii, bo marcowe zlecenia wysyłki towarów z Azji robione były w lutym, kiedy to kraje azjatyckie już miały problemy z pandemią." - przypomniał Marcin Czaplicki.

Jego zdaniem, w najbliższym czasie polski eksport powinien pozostać silny. Choć zagrożeniem dla jego szybkiego wzrostu może być otwieranie usług przez państwa, będące głównymi partnerami handlowymi Polski.

"Powodem, dla którego ostatnio eksport tak dobrze się prezentuje, był wysoki popyt konsumpcyjny, wynikający m.in. z zamknięcia sektora usługowego za granicą. Konsumpcja towarów zastępowała ze zrozumiałych względów usługi. Ale teraz wchodzimy w okres, kiedy popyt na usługi będzie się szybko odradzał, co oznacza że popyt na polskie towary może być niższy" - powiedział ekonomista PKO BP.

Dodatkowym zagrożeniem, wg Marcina Czaplickiego, są kłopoty z dostawami niektórych podzespołów i półproduktów z krajów azjatyckich.

"Pojawiły się wąskie gardła zarówno w dziedzinie produkcji dóbr pośrednich, których w Polsce używa się do wytworzenia produktów ostatecznych, jak i ich transportu. To z jednej strony ogranicza import do Polski, ale może się też przełożyć negatywnie na nasz eksport, bo - na przykład - brak jednego procesora może uniemożliwić sprzedaż samochodu, co może doprowadzić do przestojów w produkcji i ciążyć eksportowi" - ostrzega ekonomista PKO BP.

Jego zdaniem, za kilka miesięcy szybko zacznie rosnąć import.

"W II połowi roku import zacznie wyprzedzać eksport. Inwestycje wymagają bowiem znacznie więcej importu niż konsumpcja, a w II połowie roku, kiedy już firmy zobaczą odżywającą gospodarkę, powinny zacząć pojawiać się również wydatki inwestycyjne, a to przełoży się na wzrost importu. Ten efekt będzie jeszcze silniejszy na przełomie tego i przyszłego roku, kiedy zaczną ruszać już inwestycje w ramach Krajowego Planu Obudowy" - przewiduje Marcin Czaplicki, ekonomista PKO BP.

