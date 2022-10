Czarnecki zmniejsza zaangażowanie w Getin Holdingu

Getin Holding poinformował, że Leszek Czarnecki 29 września 2022 r. za pośrednictwem Getin Noble Bank zmniejszył posiadaną pośrednio liczbę głosów w Getin Holding z 54,97 proc. do 44,98 proc.

Jak tłumaczy spółka, zmniejszenie zaangażowania spowodowane było decyzją 29 września 2022 r. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank.

Przed tą decyzją Leszek Czarnecki posiadał łącznie zarówno bezpośrednio i pośrednio 104.316.454 akcje Getin Holding, uprawniające do 104.316.454 głosów na walnym zgromadzeniu.

Stanowiły one łącznie 54,97 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiły 54,97 proc. kapitału zakładowego.

Przed decyzją BFG Czarnecki bezpośrednio posiadał 20.468.082 akcje Getin Holding, stanowiące 10,79 proc. głosów na walnym zgromadzeniu oraz 10,79 proc. kapitału zakładowego. Pośrednio, zaś miał łącznie 83.848.372 akcje Getin Holding dające mu 44,18 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiące 44,18 proc. jego kapitału zakładowego.

Leszek Czarnecki ma 44,98 proc. głosów na walnym zgromadzeniu

W wyniku decyzji Leszek Czarnecki zmniejszył stan swojego posiadania w Getin Holding. Obecnie bezpośrednio i pośrednio ma 85.351.946 akcji Getin Holding dających mu 44,98 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących tyle samo procent w kapitale zakładowego przedsiębiorstwa.

Nie uległ zmianie dotychczasowy stan bezpośredniego zaangażowania Czarneckiego w spółce. Za to pośrednio zszedł z poziomu 83.848.372 posiadanych akcji Getin Holding S.A dających mu 44,18 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 44,18 proc. jego kapitału zakładowego, do poziomu 4.883.864 akcji uprawniających do 34,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu oraz stanowiące 34,19 proc. kapitału zakładowego holdingu.

Podmiotami zależnymi, przez które Leszek Czarnecki posiada akcje spółki są: LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlem, Holandia, RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich,

Na podstawie decyzji BFG, o której mowa jest powyżej działalność Getin Noble Bank 3 października 2022 r. została przeniesiona do Banku BFG

Jego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjneg, także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). SOBK utworzony jest przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce - Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A.

Przeniesienie tej działalności odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą 30 września 2022 r. wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getin Noble Banku. Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji BFG wydał zaś w dniu 29 września 2022 r.

