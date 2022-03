Czarnek: blisko 30 tys. ukraińskich dzieci trafiło do polskich szkół

Blisko 30 tys. ukraińskich dzieci trafiło do polskich szkół po inwazji rosyjskiej na Ukrainę - poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN wizytował Szkołę Podstawową im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, gdzie zorganizowany został jeden z punktów recepcyjnych obsługujących przejście graniczne w Hrebennem.

"Najlepszym sposobem przyjmowania dzieci ukraińskich do Polski, zwłaszcza tych, które nie mówią i nie rozumieją języka polskiego, są oddziały przygotowawcze: szkolne, międzyszkolne i międzygminne. To najbardziej elastyczny sposób przyjmowania dzieci do polskich szkół i najlepszy dla dzieci" - stwierdził Czarnek. Dodał, że sposób ten jest też "najmniej inwazyjny tzw. najmniej ingeruje w polskich system oświaty".

Minister przekazał, że w Polsce do szkół zostało przyjętych blisko 30 tys. dzieci ukraińskich uchodźców. "30 tys. na ok. 600-650 tys. dzieci, to jeszcze niewielki odsetek. Przytłaczająca większość rodziców i opiekunów nie podjęła jeszcze decyzji. Na ten moment nie rodzi to większego problemu" - dodał.

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, na przejściach granicznych odprawiono 1,758 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski.

