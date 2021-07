Czarnek: Chcemy ożywić życie społeczne i gospodarcze, żeby dogonić państwa Europy Zachodniej

Chcemy ożywić życie społeczne i gospodarcze, żeby dogonić państwa Europy Zachodniej – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na spotkaniu z mieszkańcami Poniatowej (Lubelskie). Podkreślił, że szansą na skok cywilizacyjny ma być program Polski Ład.

"Po pandemii (…) chcemy ożywić życie społeczne i gospodarcze tak, żeby w ciągu następnych zaledwie kilku lat niektóre państwa Europy Zachodniej dogonić, a nawet przegonić. Jest to możliwe, dlatego że (...) działania podejmowane przez rząd PiS przyniosły oczekiwane efekty" - powiedział Czarnek podczas spotkania z mieszkańcami Poniatowej, na którym zaprezentował główne założenia Polskiego Ładu.

Wskazał, że dzięki wprowadzeniu tarcz antykryzysowych Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej i jeden z najlepszych wskaźników gospodarczych w UE.

"To nam daje możliwość wyjścia z nowymi programami inwestycyjnymi, ale mówimy o inwestycjach szeroko pojętych, zarówno społecznych, jak i gospodarczych, na bardzo szeroko zakrojoną skalę po to, żebyśmy mogli rzeczywiście w perspektywie kilku lat dokonać cywilizacyjnego skoku" - zaznaczył minister.

Dodał, że nie było jeszcze takiej sytuacji gospodarczej i społecznej w ponad tysiącletniej historii Polski, "która dawałaby rzeczywiście szansę na wielki skok cywilizacyjny".

Zaznaczył również, że przygotowane w ramach Polskiego Ładu działania nie stanowią nowości w rządach Prawa i Sprawiedliwości. "Środki finansowe, które w wielokrotnie większej ilości są przeznaczane chociażby na rządowy program dróg samorządowych, pokazuje, jak można efektywnie je wykorzystywać".

Czarnek powiedział, że Polski Ład oparty jest na filozofii "potężnych inwestycji i to w różnych wymiarach, inwestycji w każdego pojedynczego człowieka". Sprecyzował, że obecnie 100 projektów jest już przyjętych do wykazu prac legislacyjnych, a w ciągu następnych stu dni zostaną one przedstawione już do końcowych prac legislacyjnych, aby w perspektywie kilku lub kilkunastu tygodni mogły być realizowane.

Według Czarnka podniesienie kwoty wolnej od podatku przyniesie ogromne korzyści społeczne. "Wszyscy państwo, którzy zarabiacie do 12,5 tys. zł miesięcznie zyskacie albo nie stracicie na tym podniesieniu podatku. Dopiero ci, którzy zarabiają powyżej 12,5 tys. zł będą dopłacać po 13 zł, 20 zł, 40 zł miesięcznie, ale przyznajmy, stać ich nas to" - zwrócił uwagę minister. Zapowiedział, że podobnie będzie w przypadku emerytów. "Emerytury do kwoty 2,5 tys. zł zostaną zwolnione od podatku, co oznacza, że środki finansowe zostaną w kieszeni emerytów" - dodał Czarnek.

Podkreślił, że Polski Ład kontynuuje inwestowanie w rodzinę. "Dokładamy kolejne 12 tys. złotych na drugie i trzecie dziecko w rodzinie z możliwością elastycznego skorzystania. To jest wzorzec, którzy zauważyliśmy w innych krajach, takich jak Republika Czeska, gdzie wskaźnik dzietności w ostatnich 10 latach podniósł się z poziomu 1,3 do 1,7" - wskazał minister.

Zaznaczył, że rodzina powinna czuć wsparcie w kwestii rozwoju demograficznego. "Dokładnie wiemy, że kobieta w rodzinie ma kluczowe znaczenie, bo to ona rodzi dzieci i karmi swoją piersią. Musimy wspomóc rodziny tak, żeby można było zaplanować życie rodzinne w ten sposób, ażeby kobieta oprócz tego, że zradza potomstwo mogła również rozwijać swoją karierę zawodową, naukową" - wyjaśnił Czarnek.

Przypomniał, że wśród propozycji Polskiego Ładu są również inwestycje edukacyjne. Zapowiedział, że tysiąc szkół zostanie poddanych termomodernizacji. "Tylko z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ostatnim roku (…) zostały przekazane miliardy złotych, w tym 2 mld złotych na inwestycje w edukację. To są inwestycje w żłobki, przedszkola i w szkoły, na modernizację infrastruktury edukacyjnej" - dodał Czarnek.

Podczas spotkania w Poniatowej odniósł się również do projektu nowelizacji ustawy wprowadzającej większy niż dotąd nadzór kuratorów nad szkołami.

"Tusk powiedział na przykład wczoraj, że Czarnek coś zabiera dzieciom. Nie, Czarnek nie pozwoli na to, żeby ludzie pokroju Tuska i jego koledzy ideologizowali dzieci jakąś rozszerzoną edukacją seksualną w wielkich miastach albo jakąś edukacją proniemiecką na Śląsku. Tak to się dzisiaj odbywa, a my chcemy dać kuratorom (...) narzędzia, które pozwolą na zablokowanie tego rodzaju procederu" - skomentował minister.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

