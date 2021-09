Czarnek: Dokładamy kolejne 10 mln zł na program „Poznaj Polskę”

Dokładamy kolejne 10 mln zł na program „Poznaj Polskę" - powiedział w Dąbrówce (Lubelskie) minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że poprzez zwiększenie tych środków, ok. 70 tys. kolejnych uczniów skorzysta z dofinansowanych wycieczek szkolnych.

Minister Czarnek uczestniczył w sobotę w rajdzie rowerowym "Poznaj Polskę" śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym. Podczas wystąpienia w Parku Dźwięków w Dąbrówce nawiązał do programu ministerstwa "Poznaj Polskę". "To przedsięwzięcie w ramach którego w ciągu kilku dni wydaliśmy już 15 mln zł dla blisko 100 tys. dzieci, które wyjeżdżają w kolejnych dniach na dofinansowane wyjazdy" - podkreślił Czarnek.

Minister edukacji przekazał, że wkrótce zostaną zwiększone środki na realizację tego programu. "Informacja radosna jest taka, że dokładamy kolejne 10 mln zł. W przyszłym tygodniu zbiera się Komisja Finansów Publicznych i dla kolejnych ok. 70 tys. dzieci znów będą środki finansowe na to, żeby jeździć do takich miejsc, jak to właśnie w Dąbrówce, w Kozłówce" - dodał minister.

"Poznaj Polskę" to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Zdaniem ministra Czarnka, Park Dźwięków w Dąbrówce, który znajduje się w środku Lasów Kozłowieckich "oferuje wspaniałe atrakcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, również dorosłych". "Zapraszamy całą Polskę do Dąbrówki na szlak kardynała Stefana Wyszyńskiego (…) - bohatera Polski, człowieka dzięki któremu możemy jako wolni ludzie, w wolnym kraju się dzisiaj tutaj spotykać" - powiedział Czarnek.

Otwarcie szlaku turystycznego "Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym" rozpoczęło się w sobotę rano od mszy św. pod przewodnictwem biskupa Mieczysława Cisło w kaplicy pałacowej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Następnie przed startem rajdu "Poznaj Polskę" odsłonięto pierwszą tablicę na szlaku. W programie wydarzenia zaplanowano także rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego "Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci", festyn rodzinny i koncert pamięci.

Szlak śladami ks. Stefana Wyszyńskiego ma długość ok. 23 kilometrów i prowadzi z Kozłówki do Nasutowa. Niemal cała trasa biegnie po terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie. Szlak prowadzi po miejscach związanych z pobytem Prymasa Tysiąclecia i przybliża postać błogosławionego. Kard. Wyszyński w czasie II wojny światowej (w latach 1940-1941) przebywał w pałacu w Kozłówce. Sprawował msze święte np. w kaplicy pałacowej, czy w pobliskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce oraz dworskiej kaplicy w Nasutowie. W 1942 r. przez siedem tygodni ukrywał się z rodziną przed hitlerowskim prześladowaniem w jednym z gospodarstw w Nasutowie.

