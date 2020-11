Czarnek: jednym z priorytetów - sięgnięcie po potencjał naukowy rodaków za granicą

Minister edukacji i nauki powiedział, że planuje "sięgać po wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie". Przemysław Czarnek mówił o tym podczas wtorkowej konferencji inaugurującej projekt „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem".

Przemysław Czarnek wziął we wtorek udział w konferencji inaugurującej projekt "Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem". Zaznaczył, że projekt ten "spada mu jak gwiazdka z nieba", bo jest płaszczyzną do realizacji jednego z jego głównych priorytetów. "Jednym z najważniejszych z priorytetów ministra edukacji i nauki jest sięgnięcie po wybitne doświadczenia, wybitne osiągnięcia, wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie" - powiedział.

Dodał, że działania, aby osiągnąć taki cel, były podejmowane już w poprzednich latach. "Ale jestem przekonany, że wysiłki do tej pory podejmowane, były niewystarczające do tego, by ten potencjał wykorzystać" - powiedział.

Wymienił, że w projekcie "Polacy Zmieniają Świat" uczestniczą uczelnie takie jak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska. A ośrodki te mogą od strony naukowej mogą zrobić wiele, by zrealizować zamierzenia stawiane przed projektem.

Z drugiej strony w projekt zaangażowane są spółki skarbu państwa, "Mamy ogromny potencjał firm, które słusznie nazywamy naszymi rodowymi srebrami. To są największe spółki skarbu państwa z największym potencjałem rozwojowym i obejmujące wiele specjalizacji" - powiedział.

Dodał, że taki projekt o charakterze międzynarodowym minister edukacji i nauki ma nie tylko prawo, ale i obowiązek - z punktu widzenia interesów państwa i narodu - "wspierać wszystkimi narzędziami które są w jego ręku".