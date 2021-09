Czarnek: niebawem premier ogłosi program dotyczący unowocześnienia szkół

Już niebawem premier Mateusz Morawiecki z własnej inicjatywy ogłosi program, który będzie największym wsparciem dla unowocześnienia szkół w Polsce. O szczegółach szef rządu zakomunikuje w kolejnych dniach - powiedział w środę szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Branicy Radzyńskiej (woj. lubelskie). W uroczystości uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki.

"Cały czas rozmawiamy z panem premierem i mogę tylko uprzedzić, że już niebawem pan premier i to z własnej inicjatywy (...) ogłosi pewien program, który będzie największym wsparciem na unowocześnienie szkół w Polsce, ale unowocześnienie, jeśli chodzi o sposób edukacji i sprzęt, który będzie do tego służył. O szczegółach będzie pan premier już oznajmiał w kolejnych dniach" - ujawnił Czarnek.

Szef MEiN przypomniał również, że we wrześniu rusza pilotażowe przedsięwzięcie resortu - Poznaj Polskę - w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

"W tym funduszu jest dzisiaj 15 mln zł, ale patrzę w oczy pana premiera, który obiecał, że jeśli te 15 mln zł rzeczywiście będą wykorzystane przez szkoły, żeby jeździć z dziećmi na wycieczki do tych wszystkich wspaniałych punktów edukacyjnych rozsianych po całym kraju (...) - to ten fundusz będziemy uzupełniać panie premierze, za co już z góry panu premierowi dziękujemy" - powiedział.

Czarnek ocenił, że jest to największa akcja wsparcia tego rodzaju w historii szkoły. "Takiego dofinansowania do wycieczek nigdy nie było" - mówił.

