Czarnek: takich pieniędzy na inwestycje samorządowe, jak w Polskim Ładzie, nie było nigdy

Takich pieniędzy na inwestycje samorządowe, jak w pierwszym rozdaniu z Polskiego Ładu, nie było nigdy - powiedział w środę w Lubartowie szef MEiN Przemysław Czarnek.

W środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji prasowej poświęconej Rządowemu Funduszowi "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych.

"Takich pieniędzy na inwestycje samorządowe, jak w pierwszym rozdaniu z +Polskiego Ładu+ nie było nigdy" - powiedział Czarnek.

Następnie poinformował, że z Funduszu "Polski Ład" pow. lubartowski otrzymał ponad 18 mln zł na realizację projektu "+Zielony Ostrów Lubelski+ - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką.

"Powiat lubartowski jest rekordzistą w Polsce. To jest maksymalna najwyższa kwota dofinansowania inwestycji, które państwo założyliście i planujecie. To jest ponad 18 mln zł. Powiat lubartowski na pierwszym miejscu w Polsce" - powiedział Czarnek.

Minister przypomniał, że w ramach Funduszu "Polski Ład" samorządy z woj. lubelskiego otrzymały ponad 1,8 mld zł, z czego 117,5 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje oświatowe. Następnie pogratulował władzom powiatu pozyskania środków i życzył efektywnego ich wykorzystania.

"W kolejnych naborach znów będziemy się starać, żeby w woj. lubelskim było ogromnie wiele środków, bo potrzeb jest przecież niemało" - powiedział szef MEiN. Obecny na konferencji wiceminister finansów i rzecznik dyscypliny finansów publicznych Piotr Patkowski przyznał, że w skali całej Polski pow. lubartowski dostał rekordowe środki.

"Drugi rekord to sam program, który trafia do prawie wszystkich samorządów w Polsce, a biorąc pod uwagę kolejne możliwe nabory możemy powiedzieć, że docelowo ten program trafi do wszystkich gmin, powiatów i województw" - zaznaczył Patkowski.

Stwierdził też, że ministerstwo ma świadomość potrzeby stabilności dochodów samorządów. "Pełna gwarancja i deklaracja ze strony rządowej: nie zapomnimy o potrzebie dochodów bieżących, dbamy o to w roku 2022, zabezpieczyliśmy rok 2023 i będziemy zabezpieczać każde kolejne lata" - powiedział wiceminister. Zapowiedział kolejny nabór wniosków, na co najmniej 10 mld zł i zachęcił samorządy do składania wniosków.

"Samorządy potrafią skutecznie korzystać z tych narzędzi, jakie daje rząd" - powiedział wiceminister rozwoju i technologii oraz pełnomocnik premiera ds. rozwoju lokalnego Artur Soboń. Dodał, że rolą samorządowców jest uzupełnić strategiczną infrastrukturę państwa o lokalne projekty. Następnie porównał wysokość wsparcia udzielonego samorządom przez rząd Zjednoczonej Prawicy i poprzedników.

"Gdybyśmy spojrzeli na analogiczne okresy naszych poprzedników i nasze, to te budżety samorządowe w części inwestycyjnej są wyższe o ponad 40 proc. A chcemy, żeby te wydatki majątkowe były szczególnie teraz wydatkowane w intensywny sposób, ze względu na to, iż stanowią one dla nas fiskalną, wydatkową, inwestycyjną część +Polskiego Ładu+, czyli tą część, która ma stymulować gospodarkę" - powiedział Soboń.

Obecna na konferencji starosta lubartowski Ewa Zybała podziękowała przedstawicielom rządu za wsparcie. "Takiego dofinansowania nie było, jak sięga pamięcią najstarszy lubartowianin. Te pieniądze są dla naszych mieszkańców bardzo ważne. Będą wykorzystywane w szlachetnych celach. " - powiedziała Zybała.

Samorządy z pow. lubartowskiego na inwestycje w ramach Funduszu "Polski Ład" otrzymają w sumie ponad 99,9 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowę dróg, infrastruktury edukacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz cyfryzację usług.

Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy ich związek, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

