Czarnek: w Horyzoncie Europa chcemy osiągnąć udział co najmniej na poziomie ok. 3 proc. jego budżetu

Zależy nam, aby na koniec programu Horyzontu Europa osiągnąć udział w projektach finansowanych w jego ramach co najmniej na poziomie ok. 3 proc. jego budżetu - powiedział w piątek szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie inauguracji w Polsce programu ramowego UE Horyzont Europa.

W piątek odbywa się konferencja inaugurująca w Polsce program Horyzont Europa. To nowy program ramowy na rzecz badań i innowacji. Budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 95 mld euro, co czyni z niego największy tego rodzaju program na świecie.

"Podkreślić należy przy tej okazji, że w Polsce mocno wierzymy w humanistyczny wymiar nauki i innowacji. Innowacja nie jest celem samym w sobie" - powiedział Czarnek w czasie inauguracji. Dodał, że są one tworzone, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby ludzi związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i dostatkiem.

Szef MEiN mówił, że Polska ma bardzo wyraźnie wskazany cel w Horyzoncie Europa.

"Zależy nam, aby na koniec programu osiągnąć udział w projektach finansowanych z Horyzontu Europa co najmniej na poziomie ok. 3 proc. jego budżetu. W przybliżeniu odpowiada to poziomowi, jaki w ramach polskiej składki do budżetu UE trafia do kasy programu" - powiedział Czarnek.

Dodał, że jeśli Polska sprostałaby temu wyzwaniu, to trafiałyby każdego roku do polskich naukowców środki porównywalne z budżetem całego Narodowego Centrum Nauki.

"To bardzo ambitne zadanie, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie nasz udział wynosi ok. 1,27 proc. budżetu Horyzontu 2020 (poprzedniego programu ramowego UE - PAP)" - zaznaczył szef resortu edukacji i nauki.

Czarnek mówił, że jest szereg rozwiązań, które mają wesprzeć polskich naukowców w projektach. Część z nich jest w samym programie, inne - są częścią krajowego systemu wsparcia.

"Niezwykle cenny jest dla mnie fakt, że w programie Horyzont Europa będzie możliwe finansowanie pełnego zakresu badań naukowych - od społecznych po wysoce zaawansowane badania, tworzące podstawy do przełomów w energetyce, mobilności, medycynie czy biotechnologii" - podkreślał.

W konferencji biorą udział członkowie rządu, obok szefa MEiN, także m.in. wicepremier Jarosław Gowin, przedstawiciele Komisji Europejskiej i krajowi eksperci.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl