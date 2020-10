Czarny łabędź pandemii. Jak zarządzać w chaosie

Jak zarządzać przedsiębiorstwem w trudnych do przewidzenia czasach? Jak budować długoterminową strategię i czy ona w ogóle jest potrzebna? Jakie umiejętności powinien mieć współczesny menedżer. To wybrane motywy dyskusji, jaka się toczyła w trakcie sesji "Elastyczne zarządzanie" podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Skazani na cyfryzację

Autokrata? Demokrata?

Sens i wpływ

Najpierw test

Dlatego na postawione wyżej pytanie odpowiada: - To zależy, o jakiej mówimy organizacji. Bo jeśli będziemy sprzedawali buty czy bułki, to tam większe znaczenie będzie miała kultura organizacji. Natomiast w kontekście organizacji, jaką jest państwo, jeśli wypchniemy na plan pierwszy sprawy organizacyjne, to w takich obszarach strategicznych, jak bezpieczeństwo narodowe, energetyczne, zdrowotne, edukacja będziemy mieli chaos.- Tragedią naszych czasów jest to, że wypychają one poza obszar naszych zainteresowań zarządzenie strategiczne. Tymczasem uzyskiwanie efektywności zarówno krótkookresowej, jak i długookresowej zawsze będzie kluczowe – podkreśliła prof. Barbara Piontek.Z tego względu menedżer, który potrafi zarządzać strategicznie i to w wymiarze długookresowym, jest niezwykle pożądany. A na taką umiejętność planowania składają się nie tylko kompetencje nabyte, a więc wiedza, ale i kompetencje wrodzone.Przedstawicielka SSE zauważa przy tym, że ta perspektywa w zarządzaniu strategicznym jest różna. Dla organizacji biznesowej będzie to 10 lat, a dla podmiotów publicznych 20-25 lat, ponieważ tak są one kredytowane.Czarny łabędź nie musi oznaczać kryzysu w firmie. To szansa na spektakularny sukces, z którego już niektórzy korzystają.- Obecna sytuacja powinna stać się przyczynkiem do zbudowania nowego ładu, opartego na procesach zrównoważenia. A kluczowym elementem w budowaniu przyszłości będą automatyzacja i robotyzacja – ale musimy je zaprojektować. Procesy automatyzacji muszą być wkomponowane w strategię rozwoju państwa – mówiła Barbara Piontek.Problem w tym, że procesy cyfryzacji i robotyzacji przebiegają u nas opornie. Zwłaszcza w firmach rodzinnych, które stanowią niemal 75 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Według opinii prof. Elżbiety Mączyńskiej przytoczonej przez Jacka Ziarno, redaktora naczelnego magazynu gospodarczego „Nowy Przemysł”, który prowadził dyskusję, w firmach rodzinnych mamy do czynienia z analfabetyzmem cyfrowym.Zdaniem Pawła Barańskiego, partnera w dziale doradztwa podatkowego KPMG, firmy, jeśli chcą się rozwijać, nie powinny się zastanawiać, czy inwestować w rozwiązania cyfrowe. Muszą się cyfryzować. Zwraca przy tym uwagę, że musi to być związane z sukcesją pokoleń.- Dla firm rodzinnych otwarcie na cyfryzację, na nowe technologie, to jednocześnie konieczność zaangażowania młodego pokolenia. Można ją osiągnąć poprzez dopuszczenie młodego pokolenia do zarządzania lub skorzystanie z wykształconych menedżerów, którzy pomogą doświadczonym biznesmenom podjąć czasami niełatwe decyzje. Bo cyfryzacja to czasami dylematy - rozwiązanie nowoczesne vs obecni bądź przyszli pracownicy – wylicza.Na bardzo ważny aspekt cyfryzacji zwrócił uwagę Artur Pollak, prezes APA Group, wskazując na konieczność budowy pomostów komunikacyjnych między pokoleniami.- Jestem w kilku izbach gospodarczych. Jesteśmy na etapie budowania oferty dla przedsiębiorców ze Śląska, gdy chodzi o cyfryzację. Prowadzimy ciągły proces edukacyjny – pracujemy z politechnikami, prowadzimy studia dualne, żeby tych młodych ludzi, którzy wejdą do przemysłu, nauczyć pracy, żeby oni potrafili się dzielić swoją wiedzą z menedżerami. Dlatego, że trafiają do ludzi, którzy wszystko wiedzą. I jak tu skorzystać z wiedzy osoby, która ma 22 lata i jest data scientistą, analitykiem danych – ma niesamowitą wiedzę, potrafi wyciągać wnioski, do których menedżer z 20-30-letnim doświadczeniem nigdy nie dojdzie – podkreślił.Z tych właśnie względów przedsiębiorcy i menedżerowie muszą postawić na budowanie zespołów roboczych (human-centric), w których dzielenie się wiedzą przebiega w sposób naturalny, i na ciągłą zmianę. Bo dzisiejsze czasy wymagają od menedżerów wielozadaniowości.- Żyjemy w czasach zarządzania wiedzą, która przyrasta nam w sposób niesamowity, tworzą się nowe zawody. W związku z tym oczekiwanie nowych efektów od ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie zdobyte jeszcze w poprzedniej epoce jest niewłaściwe. Powinniśmy tych ludzi kształcić, tworzyć zespoły robocze w sposób strategiczny, zdefiniowany – mówił.W tej sprawie pojawiły się jednak i głosy odmienne.- Nie deprecjonowałabym przydatności osób starszych w przedsiębiorstwach. Polskie badania wskazują, że zespoły pracownicze zbudowane z ludzi w różnym wieku są najbardziej efektywne. Młodzi są bardziej otwarci na technologie, ale jednocześnie badania wskazują, że ta mądrość oparta na doświadczeniu jest bardzo ważną przesłanką budowania przewagi konkurencyjnej firmy – argumentowała prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz.Natomiast Cezary Mączka, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie, podkreślał, że w branży budowlanej ten problem wygląda nieco inaczej.- Cyfryzacja nie niszczy tradycyjnych relacji w budownictwie typu uczeń-mistrz. Żeby zdobyć doświadczenie, trzeba je "odpracować" na budowie. W glinie, w błocie, będąc również pracownikiem nadzoru technicznego.Uczestnicy dyskusji zastanawiali się również, jak zarządzać pracownikami w dobie kryzysu. Na pytanie, czy powinien to być styl autorytarny czy demokratyczny, odpowiadała Beata Drzazga, prezes BetaMed.- Mam własny styl zarządzania – mówiła. - Deleguję pracę, ale lubię brać udział w jej wykonaniu i we wszystko się wtrącam. Robimy burzę mózgów i jestem otwarta na ludzi. Nie stosuję takich metod, żeby wszyscy się bali, bo z niewolnika nie ma pracownika. W firmie mamy atmosferę bardzo rodzinną i to są właściwie moi przyjaciele. Jeżeli ludzie się lubią, przyjaźnią, to wtedy są oddani pracy.Prezes BetaMedu podkreśliła, że dzięki tej atmosferze, oddaniu i lojalności pracowników w czasach lockdownu utrzymała zatrudnienie.Dyskutanci zgodzili się, że preferowanym sposobem zarządzania, który w czasach pandemii się sprawdza, jest otwartość na pracowników.- Zauważmy, że w warunkach pandemii najszybciej poradziły sobie firmy, które myślały strategicznie, które były na etapie transformacji cyfrowej, ale też te, które były odpowiedzialne społecznie, które miały zbudowaną kulturę organizacyjną w oparciu o wartości – podsumowywała Zdzisława Dacko-Pikiewicz.- To jakie obecnie te firmy powinny być? – dopytywał Jacek Ziarno. Czy faktycznie można już ogłosić początek ery zrównoważonego rozwoju?- Jak popatrzymy na badania dotyczące milenialsów, to okazuje się, że to są ludzie, którzy w pracy poszukują sensu i wpływu. Czyli oni oprócz pieniędzy potrzebują wpływu na ważne tematy cywilizacyjne – argumentowała Zdzisława Dacko-Pikiewicz. A to oznacza, że jeżeli chcesz rozwijać firmę, to musi ona być firmą opartą na wartościach, na szacunku do ludzi, do pracowników, do środowiska.Podkreśliła, że ten trend rozwoju firm na bazie wartości, który jest znany od wielu lat, ostatnio bardzo mocno się nasilił, a pandemia go jeszcze wzmocniła.Wymogiem czasów stały się też zmiany na rynku pracy. Okazuje się bowiem, że pojawienie się czarnego łabędzia w postaci pandemii wcale go nie zmieniło i o pracowników nadal trzeba mocno zabiegać.- Nadmiar chętnych do pracy to już przeszłość - mówił Cezary Mączka. – Teraz mamy sytuację, że na niektóre stanowiska nie zgłasza się nikt. To wymaga od zespołu, którym kieruję, niekonwencjonalnych form działania. Tradycyjna rekrutacja typu: ogłaszamy, czekamy, w branży budowlanej, zwłaszcza w obszarach specjalistycznych, już nie istnieje. Musimy korzystać albo z bezpośredniego researchu, albo używać big data do analizy ruchu pracowników konkurencji.- Rynek pracy przedsiębiorców istniał tylko przez miesiąc. Obecnie znowu nie można znaleźć pracowników. Według ostatnich danych mamy drugie po Czechach najmniejsze bezrobocie w UE – wyliczał przedstawiciel KPMG.Wskaźnik konsumpcji w lipcu tego roku w stosunku do lipca 2019 wzrósł o 4 proc. To pokazuje, że konsumenci odzyskują optymizm. Wstrzymali się z zakupami tylko w okresie wiosny. Zatem i przedsiębiorcy będą musieli dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości.- Wierzę w niesłabnący optymizm przedsiębiorców. O nastroje konsumentów też możemy być spokojni. Problemem jest, jak zachęcić przedsiębiorców, żeby chcieli inwestować. Estoński CIT jest tu bardzo pozytywnym rozwiązaniem, ale zachęt trzeba więcej – podsumował przedstawiciel KPMG.Dyskutanci podjęli jeszcze wiele innych kwestii, w tym m.in. problem nowych form świadczenia pracy, która w wielu przypadkach będzie wykonywana zdalnie lub w cyklu mieszanym czy hybrydowo; konieczność kształcenia nowych umiejętności pracowniczych i menedżerskich, a także sprawy cyfrowej transformacji przemysłu.- Chciałbym zachęcić MŚP, żeby myśląc o Przemyśle 4.0, skoncentrowali się na punkcie, który jest zazwyczaj pomijany – na pilotażu - radził Artur Pollak. - Biznes musi testować rozwiązania, a nie wchodzić od razu do głębokiej wody. Przemysł 4.0 nie jest dla wszystkich. Zadaniem menedżerów jest obserwowanie ze zrozumieniem. Pytanie ekspertów, konsulting, który zdefiniuje pewne rozwiązania. To klasyczne zarządzanie zmianą.