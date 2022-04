Czarny piątek Getin Noble Banku. Leszek Czarnecki traci drugi bank?

Piątek był czarnym dniem dla Getin Noble Banku należącego do Leszka Czarneckiego. Kurs akcji banku zapikował po tym, gdy GNB poinformował w komunikacie, że biegły rewident - firma Grant Thornton Polska - odmówił wydania opinii do rocznego sprawozdania finansowego banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy banku za rok obrotowy 2021. A to nie była jedyna zła informacja tego dnia.

Getin Noble Bank to nie pierwszy bank Leszka Czerneckiego w tarapatach. Na początku 2021 roku stracił kontrolę nad drugim swoim bankiem – Idea Bankiem, który został przejęty przez Bank Pekao.

Kłopoty obu banków Czarneckiego zaczęły się kilka lat wcześniej i były w znacznej mierze efektem prowadzonej przez te instytucje agresywnej polityki pozyskiwania klientów.

Raczej trudno sobie wyobrazić by Leszkowi Czarneckiemu udało się znaleźć inwestora, który chciałby uratować Getin Noble Bank. Przyznają to zresztą same władze banku.

Getin Noble Bank przedstawił w piątek swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał i za 2021 rok. Te pierwsze były znacznie lepsze niż oczekiwania analityków. Skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 87,9 mln zł. Ale była to jedyna dobra informacja tego dnia.

Bank poinformował również, że strata netto banku w 2021 roku wyniosła 1,07 mld zł, wobec straty 559,4 mln zł rok wcześniej. Skąd takie pogorszenie wyników? Getin Noble Bank poinformował o zawiązaniu kolejnych rezerw w wysokości 882 mln zł na ryzyko prawne zwiazaqne z kredytami frankowymi, które obciążyły ubiegłoroczny wynik banku. - Łączna wartość utworzonych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych 1,3 mld zł (16 proc. wartości całego portfela kredytów w CHF) – czytamy w komunikacie.

Kredyty walutowe stanowią 27 proc. portfela ogółem banku. Łączna liczba pozwów dot. kredytów indeksowanych na koniec marca 2022 r. wyniosła 9554 sztuk, w samym I kwartale liczba nowych wzrosła o 894.

Rewident umywa ręce

Kolejną zła wiadomością była informacja o odmowie wydania opinii do rocznego sprwzdania banku przez biegłego rewidenta. - W uzasadnieniu odmowy biegły rewident wskazał, iż pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania odnośnie ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności, na które składają się w szczególności obszary i czynniki ryzyka wpływające na przyszłą sytuację finansową banku związane z: niespełnianiem minimalnych wymogów kapitałowych, ryzykiem prawnym związanym z kredytami indeksowanymi do CHF oraz niepewnością co do możliwości pełnego wykorzystania w przyszłości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie jest możliwe sformułowanie opinii na temat badanych sprawozdań ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na to sprawozdania finansowe - podał Getin Noble Bank w komunikacie.

Ujawniono również fatalne wskaźniki kapitałowe banku. Getin Noble Bank podał w komunikacie, że "według stanu na 31 marca współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 0,14 proc. w ujęciu jednostkowym i 0,51 proc. w ujęciu skonsolidowanym, natomiast wskaźnik dźwigni wynosi 0,09 proc.w ujęciu jednostkowym i 0,34 proc. w ujęciu skonsolidowanym". To znacznie poniżej wymogów regulacyjnych – zakładają one, że łączny współczynnik kapitału TCR powinien wynosić 11,86 proc. a kapitału Tier 1 co najmniej 9,52 proc.

Zagrożenie upadłością

W komunikacie pojawiło się również złowieszczo brzmiące zdanie o wystąpieniu "przesłanki zagrożenia upadłością Banku". Przedstawiciele banku podali w piątek, że luka kapitałowa w zależności od tego, czy dotyczy to wskaźnika podstawowego T1 czy całkowitego współczynnika wypłacalności zawiera się w przedziale 1,4-2,2 mld zł, ale aby osiągnąć współczynnik wypłacalności zgodny z wszystkim wymogami (połączonego bufora) luka ta wynosi 4,5 mld zł.

Duży portfel frankowy Getinu to źródło dużych problemów tego banku. Jest wart 8,8 mld zł, czyli zdecydowanie więcej niż warte są jego kapitały własne, które stopniały tylko do 530 mln zł na koniec marca tego roku z 1,9 mld zł rok temu. Przyczynił się do tego także spadek wyceny portfela jego obligacji skarbowych.

Jest plan, ale...

Bank poinformował wprawdzie, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego plan naprawczy, przypomnijmy jednak, że poprzednia wersja tego planu została przez KNF odrzucona w grudniu ubiegłego roku (bank miał cztery miesiące na sporządzenie następnej wersji, zdążył zatem w ostatniej chwili), wówczas też w banku został ustanowiony kurator, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Przypomnijmy jednak, że między instytucjami finansowymi Leszka Czarneckiego a BFG mocno iskrzyło. Idea Bank we wrześniu 2020 roku (a więc niespełna trzy miesiące przed ostatecznym zniknięciem z rynku) wnioskował – bezskutecznie - do KNF o odwołanie BFG z funkcji kuratora, argumentując, że fundusz „nie realizuje celu, dla którego został powołany, gdyż nie podejmuje aktywności służącej poprawie sytuacji banku, ani też nie wspiera organów banku na etapie opracowania czy wdrażania działań naprawczych".

Powodem takiego wniosku był brak zgody KNF na sprzedaż przez Idea Bank części akcji spółki zależnej Idea Money. Transakcja ta miała podbić współczynniki kapitałowe banku.

