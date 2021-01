Czarzasty o przymusowej restruktruryzacji Idea Banku: wydaje się, że BFG miał prawo to zrobić, ale jest tez wymiar polityczny tej sprawy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydaje się miał prawo to zrobić, bo ujemne kapitały w tym banku były na poziomie pół miliarda złotych - mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) oceniając przymusową restrukturyzację Idea Banku. Według niego, jest też wymiar polityczny tej sprawy..

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w czwartek, że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął przymusową restrukturyzację tego banku. 3 stycznia 2021 r. Idea Bank został przejęty przez Pekao. Zapewniono, że klienci Idea Banku będą obsługiwani tak jak dotąd, od poniedziałku jego oddziały będą dostępne pod szyldem Pekao SA. Oddziały banku będą otwarte od godziny 13.

Przed restrukturyzacją głównym akcjonariuszem Idea Banku i przewodniczącym jego rady nadzorczej był Leszek Czarnecki, którego aresztowania bezskutecznie domagała się prokuratura w związku z tzw. aferą GetBack. Czarnecki informował, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Czarzasty, był pytany w Radiu TOK FM w poniedziałek, czy jest to "karanie Czarneckiego, który jest uważany za wroga tej władzy, czy też słuszna jest decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego".

Polityk ocenił, że jest to "trudne do interpretacji zjawisko". Odnosząc się do "strony prawnej" wskazał, że "Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydaje się miał prawo to zrobić, dlatego, że ujemne kapitały w tym banku (Idea Banku) były na poziomie pół miliarda złotych".

"I jeżeli jest taka sytuacja, że się mówi, iż +rząd się na tym uwłaszcza+, to oczywiście trudno jest się uwłaszczyć na minusie pół miliarda złotych. Po to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, żeby w momencie, kiedy są zagrożone interesy klientów, ich pieniędzy, żeby wchodzić" - powiedział.

Według Czarzastego, jest w tej sprawie także "strona polityczna", gdzie "trzeba pamiętać o tym, że szef KNF swego czasu (Marek Ch.) zażądał właściwie swego rodzaju łapówki od pana Czarneckiego za danie mu spokoju i jego bankowi, i zapowiedział, że wcześniej, czy później, za złotówkę ten bank zostanie kupiony". Czarzasty mówił też, że wokół Leszka Czarneckiego "jest robiona nagonka".

"W trakcie spraw sądowych, w trakcie innych rzeczy, zabranie tego banku wygląda z kolei na walkę polityczną z prywatnym przedsiębiorcą. W związku z tym, to jest stałe zjawisko w wypadku PiS-u, to znaczy mieszanie dobra ze złem po to, żeby osiągnąć swój efekt polityczny. Bo PiS będzie mówił +dbamy o ludzi+, a ludzie będą mówili, że +rozwalili panu Czarneckiemu prywatny interes, i właściwie jeden z interesów jego życia+ - powiedział.

Jak podsumował swoją opinię, "pewnie jest trochę prawdy i w jednej rzeczy, i w drugiej rzeczy".

Zgodnie z informacją ze strony Idea Banku, od połowy 2019 r. bank ten przechodził głęboką restrukturyzację, której elementami są m.in. ograniczenie sumy bilansowej, redukcja kosztów oraz reorganizacja sieci sprzedaży. W ramach tego ostatniego procesu, w 2019 r. Idea Bank zlikwidował cztery placówki i był w procesie zmian modelu obsługi (bezgotówkowy) oraz lokalizacji oddziałów.