Czas czempionów - polskie firmy chcą być wielkie

Polskie firmy wciąż są stosunkowo małe. To powoduje, że ich potencjał finansowy i możliwości wpływania na rynek jest stosunkowo niewielki. Jednak na szczęście to się zmienia. Spółki wyraźnie doceniają fakt, że duża skala może dawać wyraźne profity. Stąd też widoczna ekspansja.

Lider dba o przyszłość

Czytaj też: Amerykański Robinson przynosi zyski KGHM Nasz gigant jest jednak obecny także w Ameryce Południowej, gdzie posiada wartą miliardy złotych kopalnię Sierra Gorda w Chile. W ogóle pod względem zawieranych umów i prowadzonych operacji KGHM to już obecnie jak najbardziej pełnoprawny koncern globalny.Jedną z branż, gdzie podstawą funkcjonowania firm są badania i rozwój, jest branża farmaceutyczna.Grupa jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego w obszarze leków generycznych, czyli leków pozyskiwanych w drodze syntezy chemicznej.Dla Sebastiana Szymanka, prezesa zarządu Polpharma Biuro Handlowe, rozwój firmy to fundament jej przyszłości. Przedstawiana przez niego wizja jest jasna.- Przyszłość nie należy tylko do biotechnologii (my oczywiście inwestujemy w rozwój leków biopodobnych), ale mamy szansę stać się ważnym producentem leków generycznych. Jesteśmy największym producentem API (aktywnych składników do produkcji gotowych form leków) w tej części Europy. W naszych fabrykach obowiązują standardy światowe - mówi menedżer.Czego oczekuje od państwa?- Od państwa nie oczekujemy ogromnej pomocy, oczekujemy inteligentnych decyzji refundacyjnych. Ważne, aby oceniać skutki wpływu nowych regulacji prawnych na krajowy przemysł farmaceutyczny (żeby przynajmniej nie był negatywny). Marzy nam się również wsparcie w dyplomacji politycznej - mówił Sebastian Szymanek.To ostatnie jest ważne zwłaszcza w kontekście planów ekspansji firmy. Pomoc państwa może się firmie bardzo przysłużyć.