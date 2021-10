Czas na mocniejszą współpracę giełd na linii północ-południe

Do tej pory mocno współpracowaliśmy na osi wschód-zachód. Teraz czas, abyśmy jako giełdy mocniej współpracowali na linii północ-południe – powiedział prezes warszawskiej GPW Marek Dietl.

W czwartek w Warszawie rozpoczęła się II Konferencja Giełd Trójmorza, poświęcona kwestiom współpracy w zakresie rozwoju rynków kapitałowych w krajach regionu.



- Mamy dużo do udowodnienia, jeśli idzie o współpracę rynków kapitałowych. Do tej pory dużo mocniej współpracowaliśmy na osi wschód-zachód. A teraz czas, abyśmy jako giełdy mocniej współpracowali na linii północ-południe - powiedział prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl.



Dodał, że w ubiegłym roku obroty na wszystkich giełdach krajów Trójmorza przekroczyły 120 mld euro.



- Dzięki Trójmorzu głos mniejszych giełd jest lepiej słyszalny, jesteśmy też bardziej rozpoznawalni - powiedział Dietl.



Dodał, że współpraca giełd nie powinna się ograniczać do krajów regionu Trójmorza.



- Nasza współpraca nie może się ograniczać wyłącznie do Trójmorza, dlatego cieszę się z licznej delegacji z Armenii czy Gruzji. Naszą rolą jest wesprzeć te kraje w integracji ze światowymi finansami - powiedział prezes GPW.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl