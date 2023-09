Od 13 września zacznie obowiązywać nowy wzór formularza VAT-R, który ma ułatwić rejestrację osobom zaczynającym działalność gospodarczą. Budzi on jednak wątpliwości.

Nowy wzór formularza VAT-R ma pozwolić na szybszą rejestrację i uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT jeszcze przed uzyskaniem numeru NIP.

Do końca roku nadal obowiązywać będzie stary wzór VAT-R nr 16.

Wątpliwości ekspertów dotyczą m.in. tego, czy podatnicy będą musieli aktualizować wspomniany formularz już po otrzymaniu numeru NIP.

Jak informuje Business Insider Polska, od 13 września 2023 roku obowiązywać będzie nowa wersja formularza VAT-R o numerze 17. Warto jednak zaznaczyć, że do końca roku będzie można korzystać z dotychczasowego VAT-R nr 16. Zmiana będzie szczególnie istotna dla tych, którzy wraz z wnioskiem o rejestrację działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej składają wniosek o nadanie NIP, a więc go jeszcze nie mają.

Od 13 września na nowym formularzu będzie mógł zarejestrować się podatnik, który nie ma jeszcze nadanego NIP i złoży wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem w postaci formularza VAT-R za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG. Trzeba podkreślić, że podatnik ze wspomnianej opcji może skorzystać, ale nie musi.

Zmiany pozwolą na szybszą rejestrację podatnika VAT?

Jak zauważa doradca podatkowy Radosław Kowalski w rozmowie z Business Insider Polska, w teorii zmiana ma pozwolić na szybszą rejestrację i uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące tego, czy podatnik, który złoży VAT-R, a dopiero później organ nada mu NIP, będzie musiał aktualizować VAT-R. "Złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z VAT-R za pośrednictwem CEIDG lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG zakończy proces rejestracji działalności" - tak brzmi uzasadnienie zmian.

Zgodnie z powyższym wydaje się więc, że aktualizacja nie będzie potrzebna. - Można z tego wnioskować, że późniejsze nadanie numeru NIP nie wymusza aktualizacji VAT-R, co byłoby nie tylko zgodne z deklaracjami zawartymi w uzasadnieniu do projektu, ale również całkowicie racjonalne - mówi Kowalski cytowany przez BI.

Resort finansów powinien rozwiać wątpliwości ekspertów

Kolejnym problemem może być kwestia fakturowania i składania JPK_V7. Po rejestracji na VAT przedsiębiorca może bowiem wystawiać faktury, ale do czasu uzyskania NIP, nie będzie na nich tego numeru. Nie wiadomo więc, czy po uzyskaniu numeru NIP należy wcześniejsze faktury o niego uzupełnić. - Pojawia się więc pytanie, czy konieczne jest uzupełnianie NIP w fakturach sprzedaży, a jeżeli tak, to czy wystarczy nota korygująca. No i oczywiście nie można zapominać, że NIP jest polem obowiązkowym zarówno w JPK_V7, jak i strukturze faktury ustrukturyzowanej FA(2). Oprócz samej zmiany przepisów rozporządzenia, resort finansów powinien podjąć działania, które pozwolą na rozwianie takich wątpliwości, co w praktyce ułatwiłoby funkcjonowanie podatnikom - podsumowuje Radosław Kowalski.

