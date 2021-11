Czas wzrostów na giełdzie. Wiceprezes Aliora wskazuje, gdzie da się zarobić

Na GPW będziemy jeszcze obserwować wzrosty, bo jest siła nabywcza wspierana niskimi stopami procentowymi oraz wysoką inflacją - przewiduje Dariusz Szwed, wiceprezes Alior Banku, w rozmowie z portalem WNP.PL.

Mieliśmy informacje, że w wielu regionach Chin następowały ograniczenia w dostawie prądu, co też pokazuje, że popyt na surowce energetyczne, w tym paliwa i metale przemysłowe, będzie cały czas w trendzie wzrostowym. Powinno się to przełożyć na spółki surowcowe, poprawę wyników finansowych oraz wycenę ich akcji na giełdzie.– Zgadza się, to kolejny ciekawy sektor. Myślę, że boom pocovidowy już się nie zatrzyma, ludzie nauczyli się kupować przez internet i dotyczy to nie tylko ubrań, ale na przykład jedzenia. Liczba montowanych skrzynek pocztowych przez InPost czy Orlen pokazuje, że to trend, który Polacy pokochali.Moim zdaniem rozwój e-commerce się nie zatrzyma, szczególnie że na polski rynek wchodzą nowi gracze.– Wiadomo, że KNF zachęca do zawierania ugód z klientami, natomiast i banki, i klienci czekają na to, co powie Sąd Najwyższy. Dopóki nie będzie w tym zakresie finalnych decyzji, presja zawierania ugód nie będzie do końca taka, jakiej rynek bankowy by oczekiwał. Trudno wyobrazić sobie wzmożoną chęć zawierania ugód w sytuacji, gdy nie znamy wyroku SN.Z punktu widzenia rynku bankowego warto, by ten wyrok już zapadł, bo to bardzo mocno oczyści klimat wokół kredytów we franku szwajcarskim.– Widzimy, że rynek deweloperski jest cały czas w trendzie pozytywnym. Liczba wniosków o kredyty hipoteczne jest na rekordowym poziomie. Wiemy, że spory odsetek klientów, nawet powyżej 50 proc., kupuje mieszkania za gotówkę. Pamiętajmy, że w Polsce cały czas jest za mało mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców.Na polskim rynku pojawiło się bardzo dużo skandynawskich czy niemieckich funduszy inwestycyjnych, które kupują po kilkaset mieszkań pod wynajem. To też będzie wpływać na wzrost cen mieszkań.Moim zdaniem w najbliższym czasie utrzyma się trend zakupu mieszkań, potem nastąpi moment stabilizacji cen, ale w dłuższej perspektywie mamy przestrzeń wzrostową.– To zależy od segmentu, w którym ten klient działa. Jeżeli jest to firma z sektora deweloperskiego, to zwykle jest zadowolona.Także firmy z branży okołoenergetycznej pozytywnie obserwują trend, który się dla nich rysuje. Wystarczy powiedzieć, że Fundusz Odbudowy Europy po COVID-19 opiewa na 750 mld euro, z czego 652 mld euro to wsparcie zadań, które będą stanowiły odbudowę po pandemii. Na pierwszym miejscu jest tam wymieniona transformacja energetyczna, czyli de facto zastąpienie energii konwencjonalnej zieloną.Dlatego spółki, które w tej branży działają, począwszy od produkcji fotowoltaiki, skończywszy na przemysłowej produkcji energii i jej magazynowaniu, powinny być beneficjentem tego boomu.Patrząc na ceny energii, które w całej Europie notują bardzo duże wzrosty cen, trudno oprzeć się wrażeniu, że inwestycje w transformację energetyczną będą konieczne.– Drobny niepokój mamy w sektorze budownictwa, zwłaszcza wśród podwykonawców, którzy borykają się ze wzrostem cen materiałów, energii, paliwa, mają też problemy z uzupełnieniem zatrudnienia. Tam zaczynam dostrzegać długoterminowy czynnik ryzyka.– Technokratycznym okiem bankowca widzę, że gospodarki się odbudowują. Polski PKB w drugim kwartale 2021 był realnie wyższy niż przed COVID-19. Można więc powiedzieć, że jesteśmy w trendzie ustabilizowania życia gospodarczego po pandemii.Zakończyliśmy duży program pomocowy – tarczę PFR. Rozpoczął się etap spłacań i umorzeń. Zobaczymy, ile spółek przetrwało pandemiczny czas. Dane pokazują, że jest bardzo dużo spółek, które poradziły sobie z tym dobrze.Trend dla przedsiębiorców wydaje się pozytywny. Osobiście uważam też, że czas pozytywnych zmian w gospodarce oraz PKB jest przed nami.