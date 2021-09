Czechy podniosły stopy procentowe. Polska RPP wciąż myśli

Czeski bank centralny zdecydował w czwartek o dość skokowej podwyżce stóp procentowych - referencyjna stopa procentowa została podwyższona aż o 75 pkt. bazowych z 0,75 proc. do 1,5 proc. Tego samego dnia Narodowy Bank Polski opublikował zapis dyskusji na wrześniowym posiedzeniu RPP. Polska Rada wobec wysokiej inflacji zachowuje wprawdzie spokój, ale dyskusja o ewentualnych podwyżkach już trwa.

Czesi walczą z inflacją

Były wnioski o podwyżki

Czy ceny zerwą się z łańcucha?

Niepewność mrozi stopy

Najspokojniejszy bank w regionie

Na razie podwyżki, których celem było zdławienie inflacji, nie na wiele się zdały – w sierpniu bowiem inflacja w Czechach pobiła kolejny rekord. Ceny koszyka towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu były aż o 0,7 proc. wyższe niż w lipcu oraz o 4,1 proc. wyższe niż przed rokiem.Na tym tle polska Rada Polityki Pieniężnej jawi się jako oaza spokoju, mimo nawet wyższej inflacji – w sierpniu wzrost cen rok do roku wyniósł 5,5 proc. - stopy procentowe w Polsce pozostają bez zmian. Z opublikowanego w czwartek zapisu dyskusji na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wynika jednak, że dyskusja o podwyżkach stóp już się rozpoczęła. Na razie jednak zwolennicy takiego ruchu są w RPP w mniejszości. W zgodnej opinii analityków, jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy w mniejszości pozostaną.Jak wynika z tzw. minutes, podczas dyskusji pojawił się – podobnie jak podczas lipcowego posiedzenia decyzyjnego RPP - wniosek o niewielką podwyżkę stopy referencyjnej. Efekt?- Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 punktów bazowych – czytamy w sprawozdaniu.Nie był to jedyny wniosek zgłoszony na wrześniowym posiedzeniu. - Rada odrzuciła wniosek o podwyższenie stóp procentowych NBP do następujących poziomów: stopa referencyjna 2,00 proc., stopa lombardowa 3,00 proc., stopa depozytowa 1,00 proc., stopa redyskontowa weksli 2,01 proc., stopa dyskontowa weksli 2,02 proc., oraz o ustalenie oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej na poziomie 1 proc. – czytamy również.Przypomnijmy, że obecnie stopa referencyjna wynosi 0,10 proc., stopa lombardowa 0,50 proc. zaś stopa depozytowa 0 proc. Cel inflacyjny to 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.Jaki argumenty podnoszą zwolennicy podwyżek? Przede wszystkim szybko rosnąca inflacja.- Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że wysokie odczyty wskaźnika CPI za ostatnie miesiące mogą przełożyć się na rewizję w górę przewidywanej ścieżki inflacji w kolejnych miesiącach. W ich opinii wzrosło ryzyko, że inflacja nie powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego w najbliższych kwartałach. Część członków Rady zaznaczała, że długookresowym czynnikiem podwyższającym inflację będą działania w zakresie polityki klimatycznej, które mogą trwale podbijać nie tylko ceny energii, ale także innych dóbr zawierających tzw. ślad węglowy – czytamy w sprawozdaniu z wrześniowego posiedzenia.Innym argumentem było zagrożenie bańką na rynku mieszkaniowym (spowodowaną niskimi cenami kredytów). - Niektórzy członkowie Rady zwracali uwagę na dynamiczny wzrost kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Zdaniem tych członków Rady utrzymywanie akomodacyjnej polityki pieniężnej może zwiększyć ryzyko nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych – czytamy również.Większość Rady odrzucała jednak te argumenty. Jej zdaniem „popyt na kredytowanie nieruchomości jest w znacznym stopniu związany z realizacją potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, a kredyty są udzielane osobom posiadającym wystarczającą zdolność kredytową”.Większość Rady stoi również na stanowisku, że w związku z utrzymującą się niepewnością co do dalszego przebiegu pandemii i jej wpływem na gospodarką, podwyżki stóp byłyby zdecydowanie przedwczesne.Jak wynika ze sprawozdania, przeciwni podwyżkom członkowie RPP zwracali uwagę, „że utrzymywanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie jest obecnie zasadne ze względu na przyczyny przekraczania przez inflację celu NBP, a jednocześnie utrzymującą się niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego wobec ryzyk związanych z nadchodzącą kolejną falą pandemii. Ich zdaniem zacieśnienie warunków monetarnych w reakcji na kształtowanie się inflacji powyżej celu inflacyjnego, które jest wynikiem wystąpienia negatywnych szoków podażowych i czynników regulacyjnych, nie ograniczyłoby dynamiki cen w 2021 r. natomiast mogłoby zahamować proces odbudowy aktywności gospodarczej po jej silnym spadku w wyniku pandemii”.Wskazywali również, że obecna inflacja nie ma charakteru popytowego, a za wzrost cen podpowiadają czynniki od Rady niezależne, takie jak wzrost cen paliw czy nośników energii, a także – po części ze względu na ASF – niektórych produktów żywnościowych.Stoickie stanowisko RPP odbiega od zachowania innych banków centralnych w regionie (chociaż nie w Europie Zachodniej). Bank centralny Węgier podniósł stopy już czterokrotnie w ostatnim czasie – we wrześniu wzrosły one do najwyższego w regionie poziomu 1,65 proc. Inflacja w sierpniu wyniosła w tym kraju 4,9 proc.Zdaniem większości analityków realna dyskusja o podwyżkach stóp w Polsce może się rozpocząć pod koniec roku (co nie znaczy, ze już wówczas dojdzie do podwyżek), kiedy Rada zapozna się z listopadową projekcją inflacji NBP. Pośrednio wskazuje na to również zapis wrześniowego posiedzenia.- W ocenie większości członków Rady, jeżeli niepewność dotycząca pandemii i jej wpływu na gospodarkę zmniejszy się, a jednocześnie prognozy będą wskazywały na utrzymywanie się korzystnej koniunktury oraz na ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w kolejnych latach, wówczas uzasadnione będzie rozważenie dostosowania polityki pieniężnej. W tym kontekście istotne będą także wyniki listopadowej projekcji inflacji i PKB – czytamy w nim.W piątek poznamy wstępne dane o inflacji we wrześniu.