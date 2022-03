Czeka nas długa walka z inflacją i to nawet dwucyfrową

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. wzrosły o 8,5 proc. w ujęciu rocznym, ale w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 0,3 proc. Analitycy spodziewają się jednak istotnych podwyżek inflacji. Według nich w przyszłym miesiącu wzrost cen znacząco przyspieszy, a zapanowanie nad inflacją potrwa jeszcze kilka kwartałów.

Analitycy oczekiwali wzrostu cen w lutym o 8,1 proc. rdr i spadku o 0,5 proc. mdm. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 9,2 proc., a mdm wzrosły o 1,9 proc.

Analitycy ING podkreślili, że za spadkiem inflacji stoi wejście w życie kolejnych elementów Tarczy Antyinflacyjnej. Przypomnieli, że w lutym obniżono do zera stawki VAT na żywność, gaz, elektryczność oraz ciepło systemowe. VAT na paliwa obniżono z 23 do 8 proc.



Ekonomiści wskazali, że tarcza spowodowała spadek cen żywności o 1,1 proc. mdm, spadek cen nośników energii o 1,2 proc. mdm oraz spadek cen paliw o 8,1 proc. mdm. Zaskoczeniem są natomiast wzrosty cen energii elektrycznej i ciepła w ujęciu miesięcznym, pomimo obniżek stawek VAT do 0 proc. od lutego - zaznaczyli.



"Marcowa publikacja danych inflacyjnych tradycyjnie wiąże się z aktualizacją koszyka inflacyjnego. Według najnowszych szacunków GUS po wzroście w okresie pandemii, spadł udział wydatków na żywność (rzadziej jemy w domu). Więcej wydajemy natomiast na usługi, tj. transport, rekreację i kulturę oraz restauracje i hotele (wzrost mobilności po pandemii). Wzrósł też udział wydatków na użytkowanie mieszkania" - poinformowali w komentarzu ekonomiści.



Uwzględniając nowe wagi CPI oraz dostępne dane szacują oni, że inflacja bazowa wzrosła w lutym do 6,7 proc. rdr z 6,2 proc. rdr w styczniu i 5,3 proc. rdr w grudniu.



Inflacja dalej zaskakuje pomimo Tarcz. CPI w lutym spadł do 8,5%r/r, ale był powyżej oczekiwań, główne zaskoczenie to energia, prąd wzrósł pomimo Tarcz. Nieregulowana część (w większości) tzw. inflacja bazowa wzrosła do 6,7%r/r vs 5,3%r/r w grudniu. W marcu CPI powyżej 10%r/r.

Czeka nas dwucyfrowa inflacja

Eksperci zwrócili uwagę, że wybuch wojny spowodował presję na wzrost cen surowców, w tym energetycznych i żywnościowych. "Nowe czynniki ryzyka dla inflacji w zasadzie konsumują spadek inflacji wynikający z tarcz antyinflacyjnych. Już w marcu możemy zobaczyć wzrost cen konsumpcyjnych rzędu ok. 10 proc. rdr. Zakładając wydłużenie tarczy do końca roku, należy się spodziewać średniego wzrostu cen w 2022 około 10 proc." - przewidują.Ich zdaniem, skala inflacji w 2023 r. będzie tylko nieznacznie niższa od tegorocznej, przy czym ważnym czynnikiem dla ścieżki inflacji będą decyzje dotyczące wycofywania się z obniżek podatków pośrednich wprowadzonych w tym roku.Analitycy ocenili, że przed nami perspektywa relatywnie długiego okresu podwyższonej inflacji, co oznacza, że obecny cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany. Jak szacują, w 2022 roku stopa referencyjna wzrośnie powyżej 5 proc., a w 2023 należy się liczyć z dalszymi podwyżkami stóp procentowych. Czekają nas też nowe wydatki budżetowe w Polsce i Europie - podkreślili ekonomiści.

Jak podkreślił w komentarzu do danych GUS Jakub Rybacki analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), inflacja spadła mniej niż zakładały rynkowe prognozy (8,1 proc.). Zaznaczył, że dane zostały sporządzone przed 24 lutego i nie uwzględniają skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.



Rybacki zauważył, że skalę wzrostu cen na stacjach paliw zobaczymy dopiero w przyszłym miesiącu - tygodniowe dane Komisji Europejskiej wskazują, ze będzie to około 25 proc.



W ocenie analityka inflacja w najbliższych miesiącach będzie systematycznie przekraczać 10 proc., a pierwszy taki wynik może być obserwowany już za miesiąc.



"Dwucyfrowy wzrost na pewno wystąpi w kwietniu. W najbliższych miesiącach inflację będą podwyższać ceny paliw. W drugiej połowie roku podwyżki widoczne będą również wśród żywności oraz części innych towarów" - ocenił Rybacki.



Inflacja w najbliższych miesiącach będzie systematycznie przekraczać 10 %. Pierwszy taki wynik możemy zobaczyć za miesiąc. W najbliższych miesiącach inflację będą podwyższać ceny paliw. W II połowie roku podwyżki widoczne będą również w żywności oraz części innych towarów. [2/3] pic.twitter.com/4Z63SbPg1h — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) March 15, 2022

Skutki wojny nie do oszacowania

Zwrócił uwagę, że nowym ryzykiem dla inflacji jest powtórny wzrost kosztów frachtu morskiego. "Chiny poinformowały o wprowadzeniu surowych restrykcji w kluczowych miastach (Szanghaj, Shenzen) z uwagi na wzrost zakażeń na COVID-19. Ograniczenia transportu były jednym z czynników odpowiadających za wzrost inflacji w ubiegłym roku. Wkrótce sytuacja może się powtórzyć" - stwierdził analityk.

Według Mariusza Zielonki eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan inflacja nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a to dopiero początek złych odczytów wskaźnika cen towarów i usług. Zielonka dodał też, że ceny usług rosły szybciej (+9,1 proc.) niż towarów (+8,3 proc.). Jego zdaniem na odwrócenie trendu z poprzednich miesięcy miała niewątpliwie wpływ uruchomiona 1 lutego druga tarcza antyinflacyjna.

Wpływ wojny widoczny głównie w cenach paliw i żywności

"Za sprawą tarczy udało się, chwilowo, zatrzymać wzrost cen żywności, które w ciągu miesiąca spadły o 1 proc., co - porównując do ostatnich wyników, kiedy wzrosty przekraczały 2 proc. - można uznać za sukces" - wskazał Zielonka.Ekspert przypomniał, że w marcu GUS zwyczajowo informuje również o nowych wagach dla koszyka inflacyjnego, podając jednocześnie ponownie finalne odczyty inflacji za styczeń, liczone właśnie według nowych zasad."W styczniu br. inflacja wynosiła 9,4 proc. a nie 9,2 proc. jak dotąd podawał GUS. Jest to spowodowane wzrostem znaczenia kategorii transport w koszyku inflacyjnym" - zauważył.Mariusz Zielonka zaznaczył, że "wszyscy dobitnie odczuwamy w sklepach, na stacjach benzynowych, że wynik za luty to już dawno nieaktualna historia, a przyszłość jest na tyle niepewna, że nie da się oszacować, jak bardzo odczujemy skutki wojny".

Ekonomista Kamil Łuczkowski z Pekao podkreślił, że lutowe schłodzenie inflacji jest zasługą obowiązującej od początku miesiąca Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, która obniżyła stawki podatku VAT na żywność, nośniki energii i paliwa. Bez tego inflacja w lutym przekroczyłaby wyraźnie 10 proc. rdr - ocenił ekspert banku Pekao.



Zwrócił uwagę, że w lutym ceny żywności spadły o ponad 1 proc. wobec poprzedniego miesiąca.



"Wygląda na to, że detaliści dostosowali się w dużej mierze do założeń Tarczy, choć pewna część podwyżek tuż sprzed wprowadzenia Tarczy, o których donosiły media, mogła umknąć poza okresem zbioru danych przez GUS. Z kolei ceny paliw obniżyły się w lutym o 8,1 proc. mdm, choć duża część efektu Tarczy została zjedzona przez rosnące na przestrzeni miesiąca rynkowe ceny ropy naftowej. Ceny nośników energii, które również zostały objęte działaniem Tarczy i obniżką stawki podatku VAT, spadły w lutym o 1,2 proc. mdm. W ujęciu rdr dynamika cen energii pozostawała jednak na bardzo wysokich poziomach (18,8 proc. rdr)" - podkreślił analityk.



Łuczkowski wskazał, że w lutym dalej rosła inflacja bazowa. "Firmy kontynuowały proces noworocznej zmiany cenników rekompensujący bezprecedensowo wysokie ceny energii i innych pozycji w rachunku kosztów. (...) Można wstępnie szacować, że w lutym inflacja bazowa mogła przekroczyć 6,5 proc. rdr, kontynuując swój zwyżkowy trend" - ocenił ekonomista banku Pekao.



Zaznaczył, że wzrost inflacji związany ze skutkami gospodarczymi inwazji Rosji na Ukrainę będzie widoczny od marca, szczególnie w kategoriach niebazowych.

Ceny żywności spadły w lutym o ponad 1% wobec poprzedniego miesiąca. Wygląda na to, że detaliści, wbrew doniesieniom medialnym, dostosowali się w dużej mierze do założeń Tarczy Antyinflacyjnej. — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) March 15, 2022

Konieczne dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej

"Najszybszym kanałem wpływu są szybujące rynkowe ceny ropy naftowej przekładające się na ceny detaliczne paliw. Wojna pogłębi także presję na ceny żywności, szczególnie produktów rolno-spożywczych, których Rosja i Ukraina są znaczącymi eksporterami, m.in. pszenicy, kukurydzy czy rzepaku. Koszty produkcji rolnej wzrosną także przez rosnące ceny gazu, które przełożą się na dalsze zwyżki cen nawozów azotowych. Z kolei wyższe ceny gazu mogą skłonić firmy energetyczne do ubiegania się o podwyżki taryf dla gospodarstw domowych, choć nie zakładamy tego w scenariuszu bazowym" - wskazał Łuczkowski.Według Pekao inflacja bazowa będzie dalej rosnąć, a jej szczyt - na poziomie prawie 7,5 proc. rdr. - nastąpi w III kwartale 2022. "Od drugiej połowy roku będzie się powoli, ale stopniowo obniżać ze względu na bardzo wysoką bazę odniesienia z roku ubiegłego, choć rozgrzany rynek pracy i idące za tym rosnące koszty pracy, jak również wysokie ceny nośników energii oraz słaby złoty dalej będą wywierały wysoką presję inflacyjną" - zauważył analityk. Dodał, że nowa fala zakażeń, obecnie obserwowana w krajach Azji Płd.-Wsch., może ponownie doprowadzić do zaburzeń w światowych łańcuchach dostaw."Sam wybuch wojny na Ukrainie spowodował na razie wzrost zakładanej przez nas średniorocznej inflacji w 2022 r. o ponad 1,5 pkt. proc. do prawie 9 proc. Po pierwszych panicznych reakcjach rynku widzimy pewne uspokojenie, szczególnie na rynkach surowców energetycznych oraz rolno-spożywczych" - zaznaczył analityk.Ekspert przewiduje, że najbliższe miesiące przyniosą ponowne przyspieszenie inflacji; w kwietniu inflacja może przekroczyć 10 proc. Zdaniem Łuczkowskiego wobec utrzymującej się wysokiej inflacji Tarcza Antyinflacyjna pozostanie z nami co najmniej do końca 2022 r. "Perspektywa powrotu inflacji do celu inflacyjnego wyraźnie się oddala. Poziomy poniżej górnego dopuszczalnego odchylenia od celu zobaczymy dopiero na przełomie lat 2024/2025, co jest scenariuszem wspierającym kontynuację obecnego cyklu podwyżek stóp procentowych NBP" - ocenił Łuczkowski.

Według prezesa PFR spadek inflacji w lutym wynika z obniżek cen żywności i paliw w efekcie wdrożenia rządowej tarczy inflacyjnej. Paweł Borys dodał, że inflacja byłaby niższa, gdyby nie nastąpił silny wzrost cen paliw będący efektem napaści Rosji na Ukrainę w drugiej połowie miesiąca.

"Agresja Putina spowoduje, że wzrosty cen paliw i żywności utrzymają się na podwyższonym poziomie w najbliższych miesiącach. Światowy indeks cen żywności znalazł się u nas na najwyższym poziomie od początku lat 70., ponieważ Rosji i Ukraina są dużymi eksporterami zbóż, olejów czy nawozów" - wskazał.

Dobrą informacją - jak zaznaczył - jest obecny spadek cen ropy naftowej poniżej 100 dol. za baryłkę oraz cen certyfikatów za emisję CO2 o blisko 30 proc.

"Niemniej dynamika cen producenckich i konsumenckich pozostanie wysoka w najbliższym czasie, a pełne zapanowanie nad inflacją będzie wymagało kilku kwartałów i dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej" - podkreślił Borys.