Czeka nas kreatywna destrukcja, gdy wiele firm przestanie istnieć

- W Polsce dojdzie do wielu fuzji przedsiębiorstw w tych samych segmentach - mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przewidując też "korporatyzację" firm rodzinnych.

- Mniej więcej od kryzysu finansowego wielkość światowego eksportu się nie zwiększa. Musielibyśmy być świadkami radykalnego rozwoju Indii i iluś liberalizacji na rynku rolnym, by tę sytuację wydatnie zmienić - wskazuje Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Czeka nas w Polsce proces "kreatywnej destrukcji" - zjawiska znanego z krajów "starego Zachodu", gdzie wiele firm na pewnych etapach rozwoju gospodarczego przestaje istnieć. Podobnie jak część zawodów.

W badaniach koniunktury gospodarczej widać, że pesymistów jest mniej niż rok temu, choć nadal przeważają. Negatywnych konsekwencji wojny nie dostrzega 23 proc. firm z sektora przemysłu przetwórczego (przed rokiem było to ok. 10 proc.).

Dla firm z Europy Polska jest najczęstszym wyborem jako miejsce lokalizacji produkcji (raport Reutersa i koncernu Maersk z końca 2022 r.); jesteśmy też w pierwszej trójce na kontynencie w przyciąganiu inwestycji bezpośrednich. Czy rekordowe w zeszłym roku inwestycje zagraniczne w Polsce, realizowane ze wsparciem PAIH, w jakiejś mierze są także wynikiem przenoszenia łańcuchów dostaw z krajów odległych (także politycznie), czy też ów wpływ jest nadal marginalny, a decydują nasze tradycyjne atuty?

- Globalizacja spowolniła… Mniej więcej od kryzysu finansowego wielkość światowego eksportu się nie zwiększa. Musielibyśmy być świadkami radykalnego rozwoju Indii i iluś liberalizacji na rynku rolnym, by tę sytuację wydatnie zmienić.

Powinniśmy mocno wykorzystywać to, co ekonomista Ricardo Hausmann nazwał "inteligentną dywersyfikacją"

W 2022 r. Polska odnotowała więcej inwestycji greenfieldowych niż Chiny - zarówno jeśli chodzi o wartość, jak i o liczbę. To ukazuje skalę de-riskingu - przede wszystkim w wykonaniu inwestorów z USA; jest to motywowane politycznie, ale i społecznie - zwłaszcza ze względu na proces dezindustrializacji, który dotknął środek Stanów Zjednoczonych.

Stany określane wdzięcznym mianem "pasa rdzy".

- Właśnie. Wywołało to ogromne, wewnętrzne napięcia polityczne, z którymi Amerykanie borykają się do dziś.

Dane, o których pan mówił w pytaniu, ale i liczne inne tego typu informacje, sprawiają, że narracja wokół naszego kraju jest pozytywna, co dodatkowo mocno zachęca do inwestowania w Polsce.

Bardzo istotne, by powszechnie mówić o polskim potencjale i wskazywać, że tych inwestycji będzie jeszcze więcej, bo to samospełniająca się przepowiednia - zwłaszcza w dobie idei friendshoringu.

Czym ta dobra fama skutkuje?

- Gdy spojrzymy na inwestycje w Polsce, cieszy, że w ostatnich latach stopa inwestycji zagranicznych sięga aż ok. 5 proc. PKB (kiedyś 7 proc.) - mowa o bardzo wysokim poziomie. To w lwiej części reinwestycje, co oznacza, że firmy są zadowolone, że chcą się u nas rozwijać.

Badanie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) dowodzi na przykład, że dziewięćdziesiąt parę procent firm niemieckich obecnych w Polsce ponownie zainwestowałoby u nas pieniądze. I te reinwestycje realnie widać!

A skoro nie ma nowych inwestycji amerykańskich w Chinach, to mogą być one w Europie - w ramach budowy autonomii np. w półprzewodnikach czy bezpieczeństwie medycznym.

Powinniśmy mocno wykorzystywać to, co ekonomista Ricardo Hausmann nazwał "inteligentną dywersyfikacją"; chodzi o przewagę komparatywną w niektórych sektorach na tle państw regionu czy świata i bardziej zaawansowany eksport w tych przypadkach.

Może Czechy mają jeszcze bardziej skomplikowaną strukturę eksportu i sposobów kreowania wartości dodanej, ale i nasza gospodarka ma silne oparcie w różnych sektorach, nie mówiąc już o jej wielkości. Możemy już z powodzeniem budować i proponować bardziej zaawansowane produkty – z logotypem i większą wartością dodaną.

"Jest w Polsce grupa lobbystów, która stygmatyzuje duże firmy"

"Duże firmy zostały w Polsce zdemonizowane - jako te, które dużo mogą i zawsze sobie poradzą. To nie jest prawda. Zresztą, czy można mówić o tym, że firma taka jak nasza, jest duża, bo zatrudnia 600 osób i ma 740 mln zł przychodów? To jaką firmą jest zatem Nestle z przychodami 450 mld zł, zatrudniająca blisko 300 tys. ludzi? Polskie firmy w zdecydowanej większości ciągle są bardzo małe i potrzebują wsparcia, a tymczasem widać tendencję do ich "stygmatyzacji" na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę "dużych przedsiębiorstw" - zwraca uwagę Tomasz Szafarczyk, członek zarządu FoodWell, zwracając uwagę na ustawianie dużych firm na końcu kolejki podmiotów do wsparcia. Według szefa PIE: jest tu coś na rzeczy?

- Tu jest kilka kwestii. Rzeczywiście, duże przedsiębiorstwa w Polsce są z reguły małe w europejskiej skali. Dlatego zawsze mówiłem, że wsparcie dla nich - w postaci odpowiednich mechanizmów podatku korporacyjnego, sprzyjających inwestycjom - pozostaje istotne dla firm wchodzących na wyższy stopień rozwoju, zwłaszcza dla tych, które w przyszłości będą inwestować za granicą. Jest ich ewidentnie za mało w stosunku do naszego gospodarczego potencjału (także w porównaniu do niektórych innych państw regionu).

Z perspektywy regulatora: Komisja Europejska zawsze dopuszcza pomoc (także poza ostatnimi kryzysami), która dotyczy MSP - ze względu na zasady sprawiedliwości i spójności społecznej.

Trudno powiedzieć, że czasie ostatnich kryzysów większe firmy zostały zupełnie bez pomocy, ale zwróćmy też uwagę, że mają dużo większe możliwości w pozyskiwaniu kredytów i dodatkowego finansowania.

Ale, fakt: jest w Polsce grupa lobbystów, która stygmatyzuje duże firmy.

To politycy czy ekonomiści?

- Dobre pytanie… Struktura gospodarki wskazywałaby, że bardzo pożądana byłaby wyższa produktywność, a zatem duża część mniejszych przedsiębiorstw powinna rosnąć. Ale sporo właścicieli i menedżerów interesuje jedynie zbyt i produkcja na wewnętrznym rynku niemałego przecież kraju.

Teorie przedsiębiorstw głoszą, że firmy muszą się rozwijać. Kiedy przynoszą pokaźniejsze dochody, lepiej negocjują ceny półproduktów, zatrudniają więcej pracowników, przedstawiają nowe produkty i usługi i zwiększają swój udział w rynku. Tworzą nowe przewagi komparatywne. Efekt skali ma znaczenie.

Jesteśmy na pewnym etapie rozwoju kapitalizmu w naszym kraju; wielu przedsiębiorców, który zaczynali po zmianie ustroju lub wcześniej, podejmuje decyzje o przekazywaniu firm młodszym członkom rodziny czy o ich sprzedaży.

Obserwując doświadczenia innych krajów: w najbliższych latach będziemy mieli w Polsce do czynienia z wieloma fuzjami przedsiębiorstw w tych samych segmentach i dojdzie do postępującej profesjonalizacji zarządzania. Nie będą zarządzać właściciele, lecz wynajęci menedżerowie, którzy w pewnym sensie będą firmy "korporatyzować".

To na pewno dobrze?

- I tak, i nie. Przedsiębiorstwa co prawda stracą na elastyczności w zarządzaniu, może i szybkości decyzji, ale dla gospodarki, jaką chcielibyśmy widzieć za 10-15 lat, lepiej, aby przedsiębiorstwa miały średnioterminowe strategie rozwoju.

To proces "kreatywnej destrukcji" - nic nowego w innych krajach "starego Zachodu", gdzie wiele firm na pewnych etapach rozwoju gospodarczego przestaje istnieć. Podobnie jak część zawodów.

"Normalizacja postępuje, ale realia powodują, że dokładny powrót do 2019 roku jest już kompletnie niemożliwy".

"Gdy następują takie zjawiska, jak kryzys energetyczny, wojna, nakładanie sankcji na Rosję, zerwanie łańcuchów dostaw oraz szereg różnych innych problemów, ‘niepewność’ jest słowem, które coraz częściej powtarzają przedsiębiorcy" - mówił pan w styczniu tego roku. Czy ów niepokój zelżał?