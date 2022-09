Czeka nas ogromy skok ubóstwa. Tak źle w XXI wieku jeszcze nie było

Aż 80 proc. dużych gospodarek doświadcza spowolnienia wzrostu PKB, a Bank Światowy prognozuje, że rok 2022 będzie jednym z najgorszych lat pod względem ubóstwa na świecie od przełomu wieków.

Najgorsze dane płyną z Turcji, gdzie stopa inflacji wynosi 80 proc.

Na drugim miejscu plasuje się Argentyna z wynikiem 78,5 proc.

Wzrost cen żywności odczuło już 90 proc. krajów o niskim i średnim dochodzie i aż ponad 80 proc. krajów o wysokim PKB. Co niepokojące, skutki kryzysu żywnościowego uderzają w najsłabsze grupy społeczne.

W wielu krajach, w tym w Szwecji, Danii, Meksyku i Brazylii, stopa inflacji już przekroczyła 10 proc. Wielu amerykańskich ekspertów uważa, że Stany Zjednoczone już w 2023 roku wkrótce znajdą się w recesji, a inni ostrzegają przed recesją globalną. Realne płace i zaufanie konsumentów są w stanie swobodnego spadku, co dodatkowo utrudnia wzrost, a nawet stwarza perspektywę niepokojów społecznych.

- Covid-19 nadal wpływa na stan gospodarek, a wojna na Ukrainie powoduje znaczne zakłócenia gospodarcze na świecie, napędzając wysoką inflację - wskazuje Sascha Stockem, założyciel i prezes firmy Nethansa, która tworzy oprogramowanie do optymalizacji sprzedaży na platformach handlowych.

- Czynniki te, a także ograniczenia importowe wpływają na podaż towarów i szkodzą zwłaszcza rynkom stacjonarnym. Branża commerce zmaga się z ogromną presją kosztów spowodowaną światowymi cenami towarów i wysokimi kosztami transportu. Konsekwencje są odczuwalne w niemal każdym sektorze gospodarki: w Polsce i za granicą. W rezultacie obserwujemy przestoje produkcyjne i wpływ inflacji na funkcjonowanie globalnych sieci podażowych dodaje Sascha Stockem.

Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego, są zgodni, że w najbliższych trzech latach światowe bezpieczeństwo żywnościowe w wielu częściach świata może być zagrożone. Już w 2021 r. Światowy Program Żywnościowy informował, że klęska żywnościowa spadnie na 53 krajów, dotykając ok. 193 mln ludzi, tymczasem aktualne prognozy wskazują, że liczba ta ma wzrosnąć do ponad 205 mln ludzi do końca 2022 roku.

Większość państw jako broń w walce ze wzrostem cen stosuje politykę pieniężną, czyli podwyżki stóp procentowych. Susan Collins, nowa prezes Systemu Rezerwy Federalnej, czyli banku centralnego USA, potwierdziła opublikowane w zeszłym tygodniu prognozy Fed, że referencyjna stopa procentowa powinna wzrosnąć do 4,6 proc. do przyszłego roku, w stosunku do aktualnej wartości ok. 3,1 proc.

Oznacza to jednak, że Fed będzie musiał podnosić stopę procentową kosztem rosnącego bezrobocia. Najnowsze prognozy gospodarcze banku opublikowane w zeszłą środę ukazują, że Fed USA spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia do 4,4 proc. w przyszłym roku - w porównaniu z 3,7 proc. w sierpniu. Przy założeniu braku zmian w sile roboczej oznaczałoby to, że około 1,2 miliona osób więcej zostanie bez pracy, natomiast na poziomie 5-proc. stopy procentowej będą to już 2 mln ludzi pozbawionych źródła utrzymania.

Wielka Brytania i Kanada także podnoszą stopy procentowe, aby walczyć z inflacją. Innym narzędziem stosowanym przez Wielką Brytanię są limity cen energii. Z kolei w Turcji sytuacja jest odwrotna. Prezydent Erdoğan uważa, że podniesienie stóp procentowych spowoduje wzrost inflacji, a nie jej obniżenie. Obecnie stopy procentowe w Turcji wynoszą ok. 13 proc.

