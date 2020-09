Czeka nas wzrost cen usług bankowych

Technologia cyfrowa pozwala bankom cały czas utrzymywać ceny na niskim poziomie, ale w najbliższym czasie będą one rosnąć. To nie będzie proces gwałtowny, co również będzie wynikiem zastosowania możliwości cyfrowych – stwierdził Emil Ślązak, prezes Banku Ochrony Środowiska podczas sesji „Sektor bankowy” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.