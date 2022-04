Czekają nas drogie święta

Spełniły się pesymistyczne przewidywania ekonomistów, w marcu inflacja przekroczyła granicę 10 proc., osiągając najwyższy wynik od niespełna 22 lat. W trakcie przedświątecznych zakupów Polacy już odczuwają to przy sklepowych półkach. Badanie agencji marketingowej ASM Sales Force Agency wykazały w marcu 2022 r. wzrost o 4,4 proc. cen produktów względem tego okresu w 2021 r.

Najtańsze i najdroższe zakupy

Kwartalne podsumowania

Największy spadek cen w marcu 2022 widzimy z kolei w przypadku produktów sypkich (16,8 proc.). W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii chemia domowa i kosmetyki (w marcu 2022 r. taniej o 0,65 proc.).Badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency w marcu 2022 r. wskazało, że najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach (231,08 zł). Pozycję lidera z najniższym wynikiem średniej wartości koszyka zakupowego utrzymała sieć Auchan. Wartość koszyka w sieci wyniosła 210,29 zł – to o 6,73 zł więcej niż najtańszy koszyk w lutym 2022 r., należący przed miesiącem również do Auchan.Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu są znaczące i wyniosły odpowiednio więcej o 17,58 zł (Lidl) i 20,03 zł (Makro). Najdroższa w marcu 2022 r. była inna sieć Cash&Carry, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 272,72 zł, czyli o 30 proc. więcej niż w najtańszych sklepach Auchan.Marzec potwierdził, że w przypadku minimalnych cen produktów, liderem jest Auchan, który oferował 17 produktów w cenach minimalnych. Następnie uplasowała się Biedronka i Lidl z 5 produktami z najniższymi cenami. 4 produkty w cenach minimalnych oferowały w marcu sklepy sieci Kaufland, po 3 można było znaleźć w sieciach Intermarché, Makro i Netto, po 2 takie produkty stwierdzono w sklepach E.Leclerc oraz innej sieci Cash&Carry, a po 1 w sklepach Carrefour oraz Dino.Najwięcej najdroższych produktów (16) można było w marcu znaleźć w sieci E.Leclerc. Tuż za nią znalazły się sklepy POLOmarket (8 produktów), a dalej: Dino (7 produktów), Biedronka, Lidl oraz inna sieć Cash&Carry (5 produktów), Intermarché i Kaufland (4 produkty), Netto (3 produkty), Auchan (2 produkty) i Carrefour z 1 produktem z najwyższą ceną spośród 40 analizowanych.W skali I kwartału 2022 najtańsza była sieć Auchan (ze średnią̨ wartością̨ koszyka zakupowego na poziomie 205,41 zł), choć w każdym kolejnym miesiącu pierwszego kwartału wartość koszyka w tej sieci rosła. Najbardziej wzrosła w marcu, mniej w lutym. Najdroższa spośród sklepów tradycyjnych była inna sieć Cash&Carry z koszykiem na poziomie 257,39 zł. To o 25 proc. więcej niż w Auchan.Pod względem najwyższych cen, podium w skali kwartału zajmują sieci – najdroższe jest e-grocery (wartość koszyka 261,77 zł), w którym najdrożej było w lutym, a ceny znacząco spadły w marcu. Drugą pozycję zajęła inna sieć Cash & Carry (257,39 zł), w której ceny obniżono w lutym, ale w marcu były o wiele wyższe niż w styczniu. Na trzeciej lokacie uplasował POLOmarket (249,37 zł), gdzie ceny nieco spadły w lutym, ale mocno wzrosły w marcu.Interesujące obserwacje przynosi porównanie cen w I kwartale 2022 r. wobec 2021 r. Na 10 analizowanych sieci handlowych oraz kanału sprzedaży online w aż 8 ceny koszyka w I kwartale 2022 były wyższe niż przed rokiem. W największym stopniu ceny wzrosły w sklepach Biedronka (7,1 proc.), Makro (5,60 proc.), Kaufland (5,45 proc.) oraz w Lidlu (4,81 proc.).