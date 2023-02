Czekają nas jeszcze przynajmniej dwa lata wysokiej inflacji

Inflacja będzie dość wysoka, powyżej celów inflacyjnych przynajmniej przez dwa lata - uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

- Pierwsze i najważniejsze zadanie, przed którym stoimy, to przygotować się na to, co będzie po okresie podwyższonych stóp procentowych, wysokiej inflacji i słabości rozwoju gospodarczego. Przygotować się na dość intensywny, dynamiczny wzrost polskiej gospodarki pod koniec 2023 roku i w kolejnych latach - podkreśla Brunon Bartkiewicz.

W ocenie Bartkiewicza w pewnych ważnych elementach sytuacja w Polsce jest inna od tego, co dzieje się na świecie. - Po pierwsze mamy inflację, która trwa u nas dłużej i będzie trwała dłużej. Mamy wysoką inflację bazową, wspieraną wysokimi wzrostami wynagrodzeń, która w innych krajach raczej nie będzie miała miejsca - wskazuje prezes ING Banku Śląskiego.

W jego ocenie inflacja będzie w liczbach jednocyfrowych już w IV kwartale, może wcześniej.

- Średniorocznie w roku 2023 ona powinna być w granicach 11 pkt. proc., przy relatywnie wysokiej inflacji bazowej, co powoduje, że inflacja będzie dość wysoka, powyżej celów inflacyjnych przynajmniej dwa lata - uważa Brunon Bartkiewicz.

Cała rozmowa w wideo poniżej:

