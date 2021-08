Czernicki: obecna komfortowa sytuacja fiskalna daje lepsze perspektywy na kolejne lata

Nadwyżka budżetowa w wysokości 30 mld zł po lipcu oznacza, że budżet jest w komfortowej sytuacji. To daje lepsze perspektywy na kolejne lata – wynika z wypowiedzi Łukasza Czernickiego, głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów.

Po lipcu nadwyżka w budżecie państwa przekroczyła 30 mld zł.

"Jesteśmy obecnie w komfortowej sytuacji fiskalnej. Dobre wyniki budżetowe to efekt silniejszego odbicia gospodarczego niż zakładaliśmy jeszcze w ubiegłym roku oraz efektów uszczelniania system podatkowego, które zdały egzamin w okresie spowolnienia gospodarczego. W zeszłym roku, mimo recesji na poziomie 2,7 proc., luka VAT zmniejszyła się o 1,3 pkt. proc." - powiedział PAP Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Przypomniał, że podczas ostatniego kryzysu z roku 2008 sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy w ciągu 2 lat luka VAT w Polsce zwiększyła się o ponad połowę.

"Patrząc przez pryzmat danych odnośnie szybkiego wzrostu gospodarczego oraz dobrych wpływów podatkowych z większym spokojem spoglądam na najbliższe lata. W tym i kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, ogłoszoną przez Komisję Europejską, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalająca na zwiększone wydatki. Podobnie w przypadku naszych krajowych reguł: obecnie jesteśmy na ścieżkach dojścia do stabilizującej reguły wydatkowej, co daje nam dodatkową przestrzeń fiskalną w okresie popandemicznego odbicia" - stwierdził Łukasz Czernicki.

Jego zdaniem, powrót do krajowych i unijnych reguł fiskalnych nastąpi w 2023 roku.

"Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami pandemii powinny naturalnie wygasać, co będzie ograniczało nasz deficyt, a w to miejsce, co prawda w nie tej skali, pojawią się projekty finansowane z KPO - neutralne dla wyniku sektora finansów publicznych, co pozwoli utrzymać solidny wzrost gospodarczy, jaki jest prognozowany dla Polski. Taka sytuacja przyczyni się do redukcji zadłużenia do PKB" - powiedział główny ekonomista resortu finansów.

Zwrócił uwagę, że brak pośpiechu przy zacieśnianiu polityki fiskalnej to efekt doświadczeń właśnie z poprzedniego kryzysu. Taki brak pośpiechu doradzają m.in. OCED i MFW. Jego zdaniem, możliwa jest nawet korekta unijnych, a co za tym idzie i krajowych, reguł fiskalnych.

"Uważam, że warto stworzyć dodatkową przestrzeń na wydatki inwestycyjne, bo obecny kształt reguł fiskalnych w UE doprowadził do silnej zapaści w tym obszarze w wielu europejskich krajach. Jednak nawet bez korekty reguł przestrzeń budżetowa w 2023 r. w relacji do PKB będzie cały czas większa niż przed pandemią" - powiedział Łukasz Czernicki.

