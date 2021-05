Czernicki: zmiany w podatkach będą miały ujemny wpływ dla sektora finansów publicznych

Nie jest możliwe, aby potraktować zmiany w podatkach jako podwyżkę, bo będą one miały ujemny wpływ dla sektora finansów publicznych. Kwota ubytku wyniesie 5-7 mld zł – powiedział w czwartek Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów wypowiadał się na czwartkowej konferencji prasowej, odnosząc się do propozycji zawartych w programie "Polski Ład".

"Nie jest możliwe, aby potraktować zmiany w podatkach jako ich podwyżkę, bo będą one miały ujemny wpływ skutek dla sektora finansów publicznych. Kwota ubytku wyniesie 5-7 mld zł" - powiedział Czernicki.

Zaprezentował także wpływ zmian na wysokość dochodów poszczególnych zawodów.

"Ustaliliśmy, że dochód brutto operatora koparki wynosi obecnie 3500 zł. Obecnie dostaje on ok. 2550 zł netto miesięcznie, a po zmianach będzie to ok. 2700 zł miesięcznie, a więc zostanie mu ok. 150 zł więcej miesięcznie, czyli prawie 1800 zł rocznie" - powiedział.

Ekonomista przytoczył również przykład dochodów mechanika.

"Mechanik obecnie zarabia ok. 4000 zł brutto, co daje mu ok. 2900 zł netto. Po reformie uzyska ok. 114 zł miesięcznie więcej, czyli ok. 1400 zł rocznie" - powiedział Czernicki.

Kolejne przykłady dotyczyły dochodów rodzin.

"Rodzina z jednym dzieckiem, w której łączny dochód wynosi 7000 zł, na zmianach zyska ok. 3500 zł. To jest konkretny zastrzyk pieniędzy dla polskich rodzin" - stwierdził Czernicki.

Ekonomista MF przywołał także przykład rodziny z dwójką dzieci, w której jedno z małżonków zarabia 10 tys. zł miesięcznie, a drugie nie pracuje. Taka rodzina - według wyliczeń resortu - rocznie zaoszczędzi rocznie nieco ponad 1100 zł.

Według szacunków ministerstwa rodzina z trójką dzieci, w której jedno z małżonków zarabia 8000 zł, a drugie - 15 tys. zł, co daje łącznie 23 tys. zł dochodu brutto miesięcznie, "zyska rocznie ok. 2,3 tys. zł" - stwierdził Czernicki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

