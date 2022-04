Czerwińska: dywersyfikacja i OZE ważne m. in. z powodu niezależności energetycznej

"Dywersyfikacja oraz odnawialne źródła energii są ważne nie tylko z punktu widzenia klimatu, ale przede wszystkim z punktu widzenia strategicznej niezależności w zakresie energii"- mówiła Teresa Czerwińska w czwartek na Banking Forum & 19. Insurance Forum.

"Kierunek został wyznaczony przez Europejski Zielony Ład czy też Europejską Strategię Cyfrową, jeszcze przed wybuchem Covid. Obecna sytuacja tylko utwierdza nas w słuszności obranego kierunku i determinacji we wdrażaniu obranej strategii" - podkreśliła wiceprezeska Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). "Dywersyfikacja oraz odnawialne źródła energii są ważne nie tylko z punktu widzenia klimatu, ale przede wszystkim z punktu widzenia strategicznej niezależności w zakresie energii" - dodała Czerwińska. "Redukcja importu paliw kopalnych z Rosji tylko pogłębia ten trend" - stwierdziła.

Czerwińska zwróciła uwagę, że oprócz niezależności energetycznej Europa musi stworzyć własny "ekosystem" produkcji i badań nad półprzewodnikami. Przypomniała, że dzisiaj UE posiada ok. 10 proc. udziałów w rynku półprzewodników. Obecnie wdrażana nowa strategia (Europejska Strategia Cyfrowa) zakłada, że do 2030 r. unijny udział w rynku wzrośnie dwukrotnie.

Wiceszefowa EBI wskazała, że osiągnięcie niezależności energetycznej i technologicznej będzie wymagać "ogromnych nakładów inwestycyjnych, szczególnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej". Przypomniała, że w ubiegłym roku w Polsce grupa EBI sfinansowała inwestycje "w rekordowej kwocie" 6,5 mld euro. "Tym sposobem, po raz pierwszy Polska znalazła się pod względem finansowania na czwartym miejscu spośród 27 państw członkowskich UE" - zaznaczyła.

Według Czerwińskiej transformacja będzie wymagać nakładów zarówno z budżetów publicznych jak i prywatnych. "Finansowanie publiczne to jest katalizator, jednak bez sektora prywatnego i bez mobilizacji kapitału prywatnego będzie bardzo trudno" - poinformowała.

"W tym roku przyjdzie nam się mierzyć z wyzwaniami nowymi i trudniejszymi niż Covid, z którymi nie mieliśmy do czynienia wcześniej. Mamy do czynienia ze zbliżającymi się wyzwaniami demograficznymi, społecznymi, energetycznymi i strukturalne. W perspektywie czeka nas odbudowa wolnej, niepodległej Ukrainy i pomoc w podniesieniu się Ukrainy po dramacie wojny. To ogromne wyzwanie - podsumowała.

Teresa Czerwińska jest polską ekonomistką. W latach 2015-2017 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2017-2018 sprawowała funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2018-2019 była ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Później, w latach 2019-2020, była członkinią Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Od 2020 piastuje stanowisko wiceprezeski Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

