Czerwińska: przystąpienie do Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID-19 to dobra wiadomość dla polskiej gospodarki

Decyzja polskiego rządu o przystąpieniu do ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego (EFG) to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki - podkreśliła wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. Dodała, że to ważny element wsparcia firm zmagających się z COVID-19.

Przedstawicielka EBI dodała, że rozpoczynający właśnie działalność operacyjną Fundusz Gwarancyjny, stworzony w duchu solidarności przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Bank Inwestycyjny, jest ważnym elementem wsparcia polskich podmiotów, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dotkniętych przez pandemię COVID-19.

"Mechanizm finansowy w wysokości 25 mld euro zapewni finansowanie europejskim przedsiębiorstwom, które są rentowne w perspektywie długoterminowej, ale które borykają się z trudnościami spowodowanymi obecnym kryzysem. Co najmniej 65 proc. środków przeznaczono dla MŚP w Europie" - zaznaczyła.

Czerwińska wskazała, że w ramach mobilizowania środków w Polsce, EBI będzie współpracować z krajowymi instytucjami finansowymi, w tym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

"Należy podkreślić, że EFG to kolejna inicjatywa, w której państwa członkowskie i instytucje unijne łączą siły w tworzeniu nowych instrumentów pomocy i wsparcia dla gospodarki oraz społeczeństwa naszego kontynentu. Warto przypomnieć, że od początku pandemii, EBI zapewnił 24,9 mld euro na projekty związane z walką z COVID w całym świecie" - podsumowała wiceprezes.

W czwartek resort finansów poinformował, że Polska przystąpiła Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID-19.

Resort wskazywał, że Fundusz pozwoli zwiększyć wsparcie dla inwestycji o ok. 200 mld euro. Firmy będą mogły ubiegać się o pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.