Czerwona strefa we Włoszech a relacje gospodarcze Polski z tym krajem

9 marca zdecydowano, by rozszerzyć we Włoszech walkę z koronawirusem na cały kraj. Pytamy, jak wpłynie to na biznesowe relacje pomiędzy Polską a Włochami. Jak zaznacza w komentarzu dla WNP.PL prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Piero Cannas, wielu włoskich menedżerów pracujących w Polsce często jeździ do Włoch na spotkania. - Na dziś wszystkie tego typu podróże zostały zawieszone do odwołania - podkreśla Cannas.

Ostrzeżenia przed podróżami

Relacje polsko-włoskie. Od renesansu po 6. inwestora w naszym kraju

Włoskie firmy w Polsce

Z naszej perspektywy widzimy też spore problemy w związku z internacjonalizacją przedsiębiorstw (w ramach np. programów unijnych), które nie są w stanie zrealizować pewnych przewidzianych działań międzynarodowych. Należy też pamiętać, że Włochy, a szczególnie ich północna część, są też często gospodarzem wielu targów i wystaw o charakterze globalnym - nie odbyły się chociażby, zaplanowane na 24 lutego, światowe targi kosmetyczne Cosmoprof, w których mieliśmy wziąć udział u boku naszych partnerów".Obecnie nie sposób przewidzieć ostatecznych skutków epidemii dla włoskiej gospodarki i dla polsko-włoskiego handlu.W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (MSZ) wszelkie podróże do Włoch są wysoce niewskazane, grożą bowiem zarażeniem wirusem. MSZ przypomina, że całe terytorium Włoch zostało objęte tzw. strefą ograniczonego ruchu, co oznacza, że wszelkie przemieszczanie się będzie kontrolowane przez właściwe włoskie służby, możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach.Czytaj też: Przywódcy państw UE uzgodnili zakres współpracy w walce z koronawirusem Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne także Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania do Włoch.Relacje gospodarcze między Polską a Włochami mają długą tradycję. Historycznie można ich początków upatrywać w XVI wieku, kiedy do Królestwa Polskiego przybyła Bona Sforza, druga żona Zygmunta I Starego. Była Włoszką z bardzo rozpoznawalnej mediolańskiej rodziny. Z bardziej współczesnych okresów warto zaznaczyć, że w 1918 r. Włochy były pierwszym krajem, który uznał niepodległość Polski. Od okresu transformacji gospodarczej w Polsce relacje między Rzymem a Warszawą są dobre, w gospodarce - nawet bardzo dobre.Włosi inwestują w naszym kraju sporo. Plasują się na szóstym miejscu w zestawieniu zagranicznych inwestorów w Polsce. Zamknięty z powodu epidemii kraj jest czwartym największym dostawcą towarów do Polski i piątym pod względem wielkości odbiorcą polskich produktów.Liczba firm z kapitałem włoskim w Polsce rośnie z roku na rok, przekroczyła już poziom 1300 przedsiębiorstw. Włoskie firmy w naszym kraju zatrudniają ponad 90 tysięcy pracowników. Włoski kapitał znajdziemy w Polsce głównie w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym oraz w działalności produkcyjnej w różnych sektorach.Czytaj też: Wirus ma znaczny wpływ na światowy rynek węgla Polski import z Włoch to zwłaszcza samochody, części i akcesoria związane z pojazdami. Obok nich znajdziemy maszyny, urządzenia mechaniczne, kotły i produkty spożywcze. W 2014 r. import ten wyniósł ponad 30 mld zł. W ostatnich latach był wyższy. Jak podaje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), wynosi około 48 mld zł.Z kolei do Włoch eksportowano z Polski głównie maszyny, urządzenia mechaniczne, kotły, pojazdy i części, żeliwo, stal i wyroby z nich wykonane. Polacy przeznaczają także duże sumy pieniędzy na włoskie dobra luksusowe: odzież, obuwie, akcesoria i produkty spożywcze.Jak zauważa KUKE w swojej charakterystyce włoskiego biznesu, jest on obarczony wieloma stereotypami. - Włochy są odbierane jako kraj mało dynamiczny, niekonkurencyjny, z dużym długiem i niewydajną biurokracją. Przyczynia się też do tego niestabilność polityczna, a system gospodarczy zdaje się trwać w długim, niekończącym się okresie kryzysu - można przeczytać w charakterystyce kraju.Jak akcentuje KUKE, Włochy często nie są postrzegane jako atrakcyjne do inwestowania i robienia biznesu. Nie jest to do końca prawda. Włochy są trzecią największą gospodarką strefy euro i jednocześnie drugą największą gospodarką opartą na produkcji w Europie, będąc jednocześnie piątym światowym wytwórcą.W 2015 r. relacjom gospodarczym między Polską a Włochami przyglądało się KPMG. W obszernym raporcie poświęconym tym stosunkom podkreślało, że Włochy to dla Polski bardzo ważny partner gospodarczy. Od tego czasu sytuacja się nie zmieniła.