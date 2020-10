Czerwone strefy to czarne dni dla branży targowej

Jeśli ziści się czarny, ale prawdopodobny scenariusz, czyli ogłoszenie strefy czerwonej w miastach „targowych”, to do końca roku nie dojdzie do skutku większość targów zaplanowanych na ostatni kwartał tego i pierwszy przyszłego roku.

Branża targowa znajduje się w zastoju od wielu miesięcy.

Powrót pandemii zagraża istnieniu znacznej części firm z branży.

Polski rynek targowy zatrudniał przed pandemią ok. 97 tysięcy osób.