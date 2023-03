Czerwony przewodnik Michelin oceni restauracje z okolic Warszawy, Krakowa i Poznania

Polska Organizacja Turystyczna i Michelin podpisały porozumienie dot. umieszczenia polskich miast w czerwonym przewodniku Michelin – przekazała POT. W pierwszej kolejności ocenie zostaną poddane restauracje z Warszawy, Krakowa i Poznania oraz ich okolic – dodano.

Jak przekazała Polska Organizacja Turystyczna (POT), zgodnie z podpisanym z Michelin Guide porozumieniem w pierwszej kolejności w przewodniku uwzględnione zostaną Warszawa, Kraków i Poznań oraz okolice tych miast, a inne regiony - w następnych latach. Inspektorzy weryfikują i oceniają obecnie polskie restauracje - dodano.

"W pierwszym etapie w prestiżowym zestawieniu pojawią się trzy polskie regiony, a kolejne dołączą do nich w następnych latach. Z punktu widzenia sektora HoReCa (łączne określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego - PAP) to ogromna szansa, ale i motywacja do wprowadzenia turystyki gastronomicznej na jeszcze wyższy poziom, między innymi dzięki szkoleniom podnoszącym kwalifikacje i umiejętności szefów kuchni" - przekazał cytowany w informacji prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej Maciej Dobrzyniecki.

W drugim, planowanym na czerwiec etapie współpracy - wskazano - dokonane zostanie podsumowanie i uhonorowanie najlepszych lokali odznaczeniami: Gwiazdkami Michelin oraz Bib Gourmand.

Według Polskiej Organizacji Turystycznej współpraca z Michelin może przynieść wiele korzyści, m.in.: rozwój infrastruktury oraz transportu, promocję regionalnych tradycji kulinarnych i lokalnego rynku spożywczego, przyciągnięcie inwestorów w branży hotelarsko-gastronomicznej, wzrost jakości świadczonych usług oraz prestiżu polskich miast na całym świecie, a także zwiększone zainteresowanie turystów zagranicznych. Wiąże się ona także - zauważono - z możliwością organizacji w Polsce największych wydarzeń kulinarnych o zasięgu międzynarodowym, jak na przykład eliminacje do Bocuse d'Or czy Global Chefs Challenge.

Jak podała POT, czerwony przewodnik Michelin ukazuje się od 1900 r. i jest uznawany za najważniejszy przewodnik kulinarny na świecie. Oparty jest o rozbudowany system symboli opisujących każdy lokal. Przy restauracjach oznaczonych gwiazdką umieszcza się wykaz trzech ich specjalności kulinarnych.

Przy tworzeniu przewodników Michelin stosuje anonimowe inspekcje; nie pobiera opłat za umieszczenie obiektu na liście, ale rości sobie prawo do jego wizytacji średnio raz na 18 miesięcy w celu aktualizacji oceny - zaznaczono.

W obecnej edycji Michelin Guide obejmuje swym zasięgiem 62 regiony i miasta świata, z czego 30 znajduje się w Europie.

