Część branżowa festiwalu filmów dokumentalnych FIPADOC w Biarritz – od poniedziałku online

Nowe dokonania kinematografii polskiej, słowackiej, czeskiej i węgierskiej zostaną zaprezentowane podczas Fokusu Wyszehradzkiego, organizowanego w ramach dni branżowych FIPADOC. Program rozpoczynającego się w poniedziałek wydarzenia online obejmuje też spotkania koprodukcyjne dla producentów.

FIPADOC, czyli międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych odbywający się co roku we francuskim Biarritz, to wydarzenie służące promowaniu najbardziej interesujących dokumentów ostatnich miesięcy, zrzeszające filmowych profesjonalistów z różnych krajów. Tegoroczny festiwal przesunięto do czasu, gdy sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie. Jednak już w poniedziałek rozpoczną się online dni branżowe FIPADOC.

Jak podkreśliła burmistrz miasta Biarritz Maider Arosteguy, organizatorzy imprezy z niecierpliwością czekają na moment, kiedy będą mogli spotkać się z publicznością w kinach i "innych miejscach sprzyjających dzieleniu się emocjami, pomysłami, zmierzaniu do lepszego świata, w którym kultura odgrywa bardzo istotną rolę". Arosteguy zwróciła także uwagę, że dokumenty pokazywane podczas FIPADOC mają jeden wspólny mianownik: "zgłębiają złożoność współczesnego świata". "FIPADOC stara się wyposażyć nas - zwłaszcza najmłodszych obywateli - w narzędzia niezbędne do badania świata, doświadczania go, przyjmowania postawy zaangażowanej zamiast biernej. W związku z tym choć termin festiwalu pozostaje niepewny, trzeba wierzyć w to, że się odbędzie (…) - bo filmy najlepiej oglądać razem, a debaty, dyskusje czy nawet spory, które wywołują, ożywiają festiwal" - powiedziała, cytowana w komunikacie.

Istotną częścią tegorocznego programu branżowego FIPADOC będzie Fokus Wyszehradzki, poświęcony najnowszym dokonaniom kinematografii polskiej, słowackiej, czeskiej i węgierskiej. W selekcji znalazły się m.in. "Festiwal" Anny Gawlity i Tomasza Wolskiego, którego akcja rozgrywa się za kulisami festiwalu muzyki klasycznej, a także pokazywany w ub.r. na festiwalu Energa Camerimage "Wieloryb z Lorino" Macieja Cuskego, czyli historia mieszkańców Półwyspu Czukockiego.

Kinematografię węgierską reprezentować będą: poświęcona niewolniczej pracy w fabryce "Kobieta w niewoli" Bernadett Tuzy-Ritter oraz "Euforia istnienia" Reki Szabo o kobiecie, która przeżyła piekło obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zaprezentowane zostaną też: słowacki film "Dobra śmierć" Tomasa Krupy o Brytyjce chorej na nieuleczalną chorobę oraz czeski "Bilet na Księżyc" Veroniki Janatkovej. Fokus Wyszehradzki zorganizowano we współpracy z Krakowską Fundacją Filmową, niezależnym słowackim Stowarzyszeniem Producentów w Bratysławie, Instytutem Dokumentu w Pradze i Dokumentalnym Stowarzyszeniem MADOKE w Budapeszcie.

Ponadto podczas dni branżowych FIPADOC odbędą się internetowe spotkania poświęcone kinematografii krajów wyszehradzkich, poszukiwaniu nowych form narracji, a także skarbom archiwalnym. Zaplanowano też sesję networkingową Producers Meet Producers, adresowaną do zainteresowanych współpracą producentów z Francji i krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiciele branży porozmawiają m.in. o wyzwaniach stojących przed dystrybutorami w związku z pandemią, udziale kobiet w przemyśle dokumentalnym, misji agencji informacyjnych, a także o strategii kanału ARTE France w br. Z kolei w ramach International Pitches prezentowane będą projekty poświęcone sztuce, muzyce, historii kina, zagadnieniom społecznym i politycznym.

Część branżowa FIPADOC potrwa do piątku 22 stycznia. Więcej informacji o wydarzeniu, w tym pełny program i informacje o akredytacjach, można uzyskać pod adresem: https://fipadoc.com/en/.