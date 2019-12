Część remontowanych zabytków w Kazimierzu Dolnym będzie dostępnych latem

Odremontowane zabytkowe budynki w Kazimierzu Dolnym – Kamienica Celejowska i Kuncewiczówka – mają być w wakacje dostępne dla turystów – informuje Muzeum Nadwiślańskie. Przedłuży się natomiast remont XVI-wiecznego Spichlerza Ulanowskiego.

"Liczymy, że dla turystów w wakacje będzie dostępna już Kamienica Celejowska z ekspozycją, i Kuncewiczówka" - powiedział dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym Piotr Kondraciuk.

Muzeum prowadzi projekt modernizacji i konserwacji pięciu zabytkowych budynków w Kazimierzu Dolnym - Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów, Spichlerza Ulanowskiego, Domu z Modliborzyc, Dworu z Gościeradowa. Wartość całego projektu to ponad 17 mln zł. Muzeum otrzymało na ten cel dofinansowanie unijne - ponad 9,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na wkład własny zapewnił Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Generalny remont konserwatorski przechodzi Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów, znany jako Willa Pod Wiewiórką. Willa powstała w 1936 r. Wzniesiono ją z sosnowych bali, a podpiwniczenie wykonano z białego kamienia, nazywanego opoką kazimierską. Dom należał do pisarki Marii Kuncewiczowej i jej męża Jerzego, prawnika, literata i polityka ruchu ludowego.

W Domu Kuncewiczów modernizacja obejmuje m.in. wymianę dachu, wzmocnienie fundamentów i ogrodzenia, wykonanie brakujących dotychczas przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku. Odnowiony zostanie też ogród. Podczas prac modernizacyjnych na frontonie Domu Kuncewiczów odkryto podpis architekta, Karola Sicińskiego, który zaprojektował ten budynek. Odnowione ogrodzenie działki, wykonane jest również z kazimierskiej opoki, w stylu nawiązującym do budynku.

Natomiast w Kamienicy Celejowskiej, wzniesionej w pierwszej połowie XVII wieku, z kamienia wapiennego, oprócz remontu dachu i pomieszczeń na poddaszu przeprowadzono prace konserwatorskie bogato zdobionej elewacji - najcenniejszego elementu tego budynku. Jak tłumaczył Kondraciuk, w kamienicy konieczne było także wzmocnienie fundamentów i zabezpieczenie ich przed wilgocią. Prace budowlane w tym obiekcie mają potrwać do końca lutego.

Podczas prac konserwatorskich w Kamienicy odkryto łukowato sklepione piwnice pod jedną ze ścian budynku, od strony dziedzińca. Po przeprowadzeniu ekspertyzy piwnice zostały zabezpieczone i zasypane. Natomiast na jednej ze ścian wewnątrz kamienicy ekipa budowlana odnalazła fragment fresku. Malowidło, stylem nawiązujące do gotyku, zostało gruntownie przebadane, ustalono, że pochodzi ono z początku XX wieku.

Najwięcej trudności sprawiła konserwacja pochodzącego z końca XVI w. Spichlerza Ulanowskiego, gdzie mieści się Oddział Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego. Remont obejmował m.in. dach budynku, który, jak się okazało, wymagał dodatkowych zabezpieczeń. Konieczne też były dodatkowe prace związane ze wzmocnieniem fundamentów. W związku z tymi dodatkowymi pracami i koniecznością wykonania poszerzonych i szczegółowych ekspertyz, remont Spichlerza się przedłuży i oddanie go do użytku ma nastąpić w sierpniu.

"To są obiekty zabytkowe. Generują ogromne problemy konserwatorskie, które nie są do przewidzenia na etapie projektowania. Problemy pojawiają się, kiedy zaczynamy +grzebać głębiej+ i dokopywać się np. do fundamentów i okazuje się, że trzeba je wzmacniać, a tego nie ma we wniosku. (…) Mamy nadzieję, że Spichlerz zostanie wykończony do końca czerwca i terminu otwarcia w końcu sierpnia już uda nam się dotrzymać" - tłumaczył Kondraciuk.

Pochodzący z drugiej połowy XVIII w. Dwór z Gościeradowa oraz XIX-wieczny Dom Wójtowski z Modliborzyc to przykłady architektury drewnianej. Remont tych dwóch budynków polega m.in. na wymianie pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i sanitarnej odnowieniu elewacji, a także modernizacji wnętrz.

Jak powiedział Kondraciuk, prace budowalne mają się zakończyć do końca roku, a od stycznia rozpocznie się zagospodarowanie tych obiektów. Są to budynki, które służą jako biura, archiwum i biblioteka; w Dworze z Gościeradowa mieści się Manufaktura Muzealna, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne.

Objęte projektem modernizacji i konserwacji zabytkowe obiekty Muzeum Nadwiślańskiego są nieczynne od listopada 2017 r. Na czas remontu zbory muzealne zostały przeniesione m.in. do Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Muzeum Nadwiślańskie w czasie remontu prowadzi działalność muzealną w Gmachu Głównym w Kazimierzu Dolnym, gdzie mieści się m.in. oddział sztuki złotniczej, a także na terenie pozostałych oddziałów Muzeum - na Zamku w Janowcu i Grodzisku Żmijowiska.