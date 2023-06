Część żywności już tanieje, ale do celu inflacyjnego mamy bardzo daleko

Z komunikatu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski wynika, że w maju 2023 roku inflacja bazowa w ujęciu rocznym spadła do 11,5 procent z 12,2 procent miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym także odnotowano obniżkę.

Jest już niemal pewne, że inflacja na koniec 2023 roku będzie jednocyfrowa. Tylko kiedy spadnie do celu NBP?

Niższy wskaźnik inflacji oznacza, że ceny nadal rosną tylko w wolniejszym tempie.

Rekordzistami wzrostu cen przez kolejny miesiąc pozostały: cukier, energia cieplna i jajka. Z drugiej strony tanieje już choćby masło czy drób.

Z komunikatu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w maju 2023 roku, kolejny miesiąc z rzędu, spadała inflacja bazowa. Wyniosła 11,5 procent wobec 12,2 procent w kwietniu tego roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca obniżyła się do 0,4 procent z 1,2 procent miesiąc wcześniej.

Wiele wskazuje na to, że inflacja będzie nadal spadać, choć już wolniej

Inflacja bazowa to wskaźnik wykorzystywany przez banki centralne do wyrażania poziomu zmian cen towarów i najważniejszych usług konsumpcyjnych. Mowa jest o inflacji nie uwzględniającej cen, które charakteryzują się przejściowymi, sezonowymi lub zależnymi od zewnętrznych szoków podażowych zmianami.

Dlatego tak ważne jest dokładne analizowanie przekazywanych informacji ponieważ dopiero wtedy można sobie wyrobić zdanie, jaki jest stan gospodarki i które ceny rosną najbardziej.

Po wyłączeniu cen administracyjnych podlegających kontroli państwa inflacja w maju wyniosła 12,1 procent wobec 14 procent w kwietniu tego roku. Ceny administracyjne dotyczą tak zwanych kosztów regulowanych, które nie podlegają rygorom wolnorynkowym. Chodzi o: czynsze, opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz nieczystości komunalnych, opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz ziemny, opłaty za ciepło systemowe dostarczane do ogrzewania mieszkań, opłaty za ciepłą wodę, a także opłaty za transport i podstawowe usługi pocztowe.

Część żywności już tanieje. Przykładami są masło i drób

Warto także zestawić te dane z wczorajszym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w sprawie indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, który w maju spadł do 13 procent, podczas gdy w kwietniu wynosił 14,7 procent.

Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) określa wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych najczęściej kupowanych przez znaczącą część gospodarstw domowych. Czyli podsumowując inflacja CPI w maju wyniosła 13 procent, a inflacja bazowa czyli po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,5 procent. W obu przypadkach była ona niższa od tej odnotowanej w kwietniu 2023 roku.

Ceny jednak nie zaczęły spadać tylko wolniej rosną. Gdyby to odnieść do poszczególnych badanych grup to nadal najbardziej rosną ceny żywności. Według danych GUS w maju w ujęciu rok do roku były o 18,9 procent wyższe. Rosły też ceny w restauracjach i hotelach (+15 procent), ceny za szeroko pojęte usługi edukacyjne (+13,7 procent), ceny w rekreacji, sporcie i kulturze (+13,3 procent), ceny za usługi medyczne (+10 procent) oraz ceny za buty i odzież (+7,4 procent).

Tańsze były paliwa silnikowe, zwłaszcza olej napędowy (-1,9 procent), masło (-1,9 procent) i drób (-1 procent).

Jednak nadal długa jest lista rekordzistów, którzy mogą pochwalić się dwucyfrowym wzrostem cen w ujęciu rok do roku. Od wielu miesięcy palmę pierwszeństwa dzierży cukier, który podrożał o ponad 63 procent. Na podium znalazły się też energia cieplna dostarczana do mieszkań (+40,6 procent) i jaja (+24,9 procent). Na kolejnych miejscach były mleko (+23,4 procent), energia (+21,2 procent) oraz środki czystości (+19,5 procent).

Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakładają, że cel inflacyjny osiągniemy pod koniec 2027 roku

Analitycy mBanku w komentarzu piszą, że ruch inflacji w kierunku 10-11 procent w miesiącach letnich jest niemal pewny. "Schody zaczną się w dalszej części roku, gdy ceny żywności przestaną zaskakiwać w dół, a w gospodarce znów pojawią się rosnące ceny" - dodają.

Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) sprzed kilku dni wskazuje, że inflacja CPI wróci co celu NBP (+/- 2,5 procent) dopiero pod koniec 2027 roku.

- Spadek inflacji bazowej w maju pokazuje, że na koniec rok będziemy mieli jednocyfrową inflację. Tego się już wszyscy spodziewają i taki jest konsensus rynkowy - powiedział nam z kolei główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Mateusz Walewski.

