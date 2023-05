Częściej odwiedzamy centra handlowe i więcej w nich wydajemy

Obroty najemców w centrach handlowych w lutym 2023 r. były o 28 procent wyższe niż w lutym 2022 roku, z kolei odwiedzalność była o ponad 15 procent wyższa, wynika z informacji Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Wzrost obrotów w istotnych dla centrów handlowych kategoriach wyniósł w usługach 54,3 proc., w gastronomii 37,7 proc. w odzieży 25,2 proc. Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych.

"W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw.) wzrost wyniósł 30,5 proc.. Duże obiekty (40-60 tys. mkw.) notowały wzrosty o 27,7 proc., średnie (20-40 tys. mkw.) o 24,1 proc., a najmniejsze (5-20 tys. mkw.) o 21,3 proc." - czytamy w raporcie PRCH

Dobre wyniki osiągnięte w lutym 2023 roku to pokłosie niskiej bazy z lutego 2022 roku, kiedy to obowiązywała jeszcze część obostrzeń pandemicznych, mających negatywny wpływ na stacjonarne centra usługowo-handlowe.

- Luty był kolejnym dobrym miesiącem dla centrów handlowych jako kanału sprzedaży detalicznej w Polsce. Obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych wzrosły o blisko 30 proc., w porównaniu do lutego 2022 r. Z kolei odwiedzalność była o ponad 15 proc. wyższa, niż w lutym 2022 roku. Należy jednak pamiętać, że rok temu obowiązywały jeszcze ograniczenia pandemiczne, które oddziaływały na handel. Z danych GUS wynika, że dla całości handlu wzrost sprzedaży o 9,9 proc. notowano w grupie tekstylia, odzież, obuwie, a o 2,7 proc. w kategorii farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W centrach handlowych najlepsze wyniki w lutym 2023 r. nadal notowały kategorie, które rok wcześniej podlegały jeszcze ograniczeniom epidemicznym. W usługach, rozrywce i gastronomii wzrosty sprzedaży w zależności od kategorii osiągnęły od blisko 40 proc. do ponad 50 proc.

"To pokazuje, że branże, na które silnie oddziaływały ograniczenia epidemiczne i związany z nimi lęk klientów, po zniesieniu restrykcji wróciły do pozytywnych trendów. Współczynnik konwersji, czyli średnie wydatki klientów w przeliczeniu na jedną wizytę, w lutym 2023 r. wzrósł o 13 proc. w stosunku do lutego 2022 roku" - podała PRCH.

