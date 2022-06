Czeska komisarz krytykuje ustawę prezydenta. Pieniędzy jednak nie będzie?

Wiceszefowa Komisji Europejskiej krytykuje ustawę prezydenta. Grozi, że pieniędzy z KPO nie będzie, bo jej zdaniem nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym Andrzeja Dudy nie spełnia kamieni milowych planu naprawczego. Tak stwierdziła w Parlamencie Europejskim wiceszefowa Vera Jourova. Dodała, że pieniądze nie zostaną wypłacone, jeśli Polska "nie przygotuje wystarczającej odpowiedzi".

W Parlamencie Europejskim europarlamentarzysta Zielonych Daniel Freund zadał pytanie, czy Polska spełnia wszystkie warunki niezbędne do wypłaty pieniędzy przez Unię Europejską.

- Czy ustawa prezydenta Dudy spełnia kamienie milowe planu naprawczego? Nie, nie spełnia - odpowiedziała Vera Jourova.

- Polska będzie musiała pochylić się nad tymi warunkami. Jeśli nie przygotuje wystarczającej odpowiedzi wpływającej na polski system sądownictwa, które będą korespondowały z kamieniami milowymi, to nie zapłacimy pieniędzy - dodała wiceszefowa Komisji Europejskiej.

Negocjacje z Brukselą w sprawie KPO trwały ponad rok

Komisja Europejska po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała 1 czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy. Miał być to to krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności, w którym na 800 mld euro składają się zarówno dotacje, jak i pożyczki.

Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony przez państwa członkowskie UE 17 czerwca. Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

Komisja Europejska jako warunek akceptacji KPO postawiła jednak m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, wprowadzająca m.in. to rozwiązanie, została niedawno uchwalona przez polski Sejm i podpisana przez prezydenta. Wejdzie w życie 15 lipca.

KPO zakłada, że Polska wdroży odpowiednie reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, co otwiera naszemu krajowi możliwość złożenia w lipcu akceptowalnego z punktu widzenia UE wniosku o środki finansowe. Komisja ma zgodnie z przepisami do dwóch miesięcy na ocenę tego wniosku.

W Warszawie inne opinie innej komisarz

Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała jasno, że Europa musi osiągnąć niezależność energetyczną i nie polegać na paliwach kopalnych. Wspieramy bardziej zieloną Polskę. Prawie 22 mld euro zostanie skierowane na gospodarkę niskoemisyjną - powiedziała zaś w czwartek w Warszawie unijna komisarz Elisa Ferreira.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira mówiła o kwotach, które zostaną przekazane w ramach Umowy Partnerstwa dla Polski.

"Fundusze będą wspierały Polskę cyfrową. Dodatkowe 1,5 mln gospodarstw domowych, zgodnie z propozycją rządu, która została przez nas przyjęta, otrzyma wsparcie w postaci szybkiego internetu do roku 2027. Fundusze będą wspierać także cyfrową administrację publiczną, tak aby zwykli Polacy mogli uzyskać dostęp do usług publicznych w internecie" - wskazała.

Ferreira przypomniała, że "inwestycje strategiczne - 800 mln euro - wesprą rozwój nowych miejsc opieki nad dziećmi". "Za pomocą funduszy odbudowy będziemy wspierać budowę infrastruktury" - dodała.

Komisarz podkreśliła znaczenie procesu uniezależniania się od paliw kopalnych i wsparcia "bardziej zielonej Polski". "Prawie 22 mld euro zostanie skierowane (do Polski) na gospodarkę niskoemisyjną" - powiedziała.

