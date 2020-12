Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet uruchomi na wiosnę połączenie Praga-Kraków-Przemyśl

Czeski prywatny przewoźnik kolejowy RegioJet zamierza na wiosnę 2021 r. uruchomić połączenie na trasie Praga-Kraków-Przemyśl. Firma uzyskała decyzję prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przyznającą mu prawo otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce.

Będzie to druga czeska prywatna firma kolejowa, która operuje na trasie Praga-Kraków. Od lipca 2018 takie połączenie ma w ofercie Leo Express.

Jak poinformował RegioJet w środowym komunikacie, przewoźnik uzyskał już wszystkie pozwolenia na wstęp na polski rynek - w ostatnich dniach Urząd Transportu Kolejowego udzielił zgody na dostęp do infrastruktury oraz przydzielenie tras.

Codzienne połączenie kolejowe będzie funkcjonowało jako nocne z odjazdem z Pragi, Przemyśla i Krakowa w godzinach wieczornych i porannym przyjazdem do stacji docelowych. W Polsce pociąg zatrzyma się jeszcze na stacji Czechowice-Dziedzice. Na stacji Przemyśl Główny zapewnione będzie skomunikowanie składu z połączeniem RegioJetu i ukraińskiego partnera do Lwowa.

Dokładna data uruchomienia połączenia zależy od zniesienia ograniczeń związanych z epidemią Covid-19. Uruchomienie połączenia wstępnie zaplanowanie jest na przełomie marca i kwietnia 2021 roku.

Jak przypomniał Radim Jančura, właściciel firmy RegioJet cytowany w komunikacie, wejście na polski rynek było w planach czeskiego przewoźnika od dłuższego czasu.

"Od wiosny 2021 roku zaoferujemy codzienne połączenie Krakowa i Przemyśla z Pragą, Ołomuńcem i innymi miastami w Republice Czeskiej. Na pokładzie pociągów podróżni będą mieć do dyspozycji wszystkie usługi, które znają z pozostałych pociągów RegioJet, wliczając w to m.in. bezpłatną kawę czy dostęp do internetu" - zapowiedział.

Pasażerowie pociągów będą mieć możliwość wyboru standardu podróży - dostępne będą wagony z miejscami do siedzenia, jak i kuszetki oraz wagony sypialne.

Przewoźnik podkreślił, że rozszerzenie sieci nocnych połączeń RegioJet zbiega się w czasie z działaniami europejskich przewoźników kolejowych, a także Unii Europejskiej dyskutujących o dalszym rozwoju nocnych połączeń kolejowych w Europie, jako lepszej i bardziej ekologicznej alternatywie dla transportu samochodowego i lotniczego.

Jak wspomniano w komunikacie, RegioJet swymi działaniami wpisuje się w tę inicjatywę, niemniej podkreśla, że musi być to wspólny projekt łączący wszystkich przewoźników - państwowych i prywatnych. Według przedstawionych danych RegioJet swymi pociągami nocnymi przewozi rocznie około 250 tys. pasażerów, a ich liczba stale rośnie.

W sumie z połączeń kolejowych realizowanych przez czeską firmę korzysta rocznie około 15 milionów pasażerów. Jej pociągi kursują na trasach: Praga-Ostrawa, Praga-Wiedeń, Praga-Bratysława czy Praga-Koszyce.

Spółka zapowiedziała, że jest zainteresowana rozszerzeniem oferty komercyjnych połączeń kolejowych o wysokim standardzie także na terenie Polski.