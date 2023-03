Częstochowa: Apel samorządu o limit stawek CNG dla publicznych przewoźników

Częstochowski samorząd zaapelował o przyjęcie przez rząd górnego pułapu stawek za sprężony gaz ziemny (CNG) dla publicznych przewoźników. Obecne ceny generują zbyt wysokie koszty eksploatacji niskoemisyjnych autobusów - wskazują samorządowcy.

O przyjęciu przez częstochowskich radnych stanowiska w tej sprawie poinformował w piątek Urząd Miasta. W apelu skierowanym do resortu klimatu i środowiska samorządowcy przypomnieli, że gaz dla autobusów na przestrzeni roku zdrożał prawie o 100 proc., zaś przewoźników nie objęło wsparcie dla wrażliwych firm.

"Rada Miasta Częstochowy apeluje o pilną interwencję, aby wzorem stawek maksymalnych dla innych przedsiębiorstw - ustanowić maksymalną cenę gazu CNG dla podmiotów wrażliwych, takich jak przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej" - czytamy w stanowisku.

Jak podano, na początku zeszłego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie płaciło za jeden metr sześcienny sprężonego gazu ziemnego 3,91 zł netto, a w styczniu tego roku 7,68 zł netto, co oznacza wzrost ceny o 96,4 proc.

"Obecna polityka gospodarcza rządu w ramach programów osłonowych, w tym ustalenia maksymalnych cen gazu dla wybranych przedsiębiorstw, doprowadziła do sytuacji, w której podmiotów wrażliwych, takich jak przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, nie stać na zakup ekologicznego paliwa CNG. Miejscy przewoźnicy ze względu na poziom regulacji cen zmuszeni są korzystać z paliwa tradycyjnego, co przyczynia się do zwiększenia emisji" - wskazali częstochowscy radni.

"Korzystanie z gazu CNG przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie, jak i inne przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce, w ramach nowych niesprawiedliwych cen jest nie tylko nieekonomiczne, ale po prostu - ze względu na wzrost o 96,4 proc. - niemożliwe" - podsumowali samorządowcy.

