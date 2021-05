Częstochowa: Autosan ma poprawić 24 autobusy o napędzie gazowo-elektrycznym

Należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie 24 autobusy o napędzie hybrydowym gazowo-elektrycznym zmodyfikuje firma Autosan – zdecydował przewoźnik. Zmiany mają wyeliminować dotychczasowe problemy z eksploatacją pojazdów.

Autosan, który w ub. roku prototypowo zmodyfikował już jeden taki wóz, złożył w przetargu częstochowskiego MPK jedyną ofertę. Na podstawie doświadczeń z testów tego egzemplarza poprawione w ciągu półtora roku mają zostać 24 kolejne autobusy.

Częstochowski przewoźnik ma trudne doświadczenia z eksploatacją łącznie 40 takich wozów. Z końcem 2014 r. miasto zamówiło nowatorskie hybrydy po otrzymaniu blisko 66 mln zł z koordynowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Gazela". Program ten zapewniał 100 proc. dotacji do zakupu wyłącznie takich konstrukcji.

W toku rozpoczętej na przełomie 2015 i 2016 r. eksploatacji autobusów z niestosowanymi dotąd, prototypowymi rozwiązaniami, ujawniło się wiele problemów, przede wszystkim konstrukcyjnych. Po serii awarii gazowe hybrydy zostały wycofane z ruchu, a samorządowa spółka z Częstochowy weszła w spory - m.in. z NFOŚiGW ws. rozliczenia dofinansowania oraz z producentem, który następnie ogłosił upadłość.

Ostatecznie uzgodniono, co zatwierdził sąd, że warunkiem ugody będzie uzyskanie efektu ekologicznego przez MPK w wysokości nie mniejszej, niż określona w pierwotnej umowie. Zostanie to osiągnięte poprzez modyfikację i przywrócenie do eksploatacji do końca 2023 r. co najmniej 25 hybryd oraz uzupełnienie taboru przewoźnika o 15 autobusów elektrycznych.

W czerwcu ub. roku MPK informowało o rozpoczęciu testów pierwszej zmodyfikowanej - w efekcie współpracy z Autosanem - hybrydy. Zmiany w układzie technicznym i ustawieniach pojazdów mają pozwolić na komfortowe i bezpieczne ich eksploatowanie. Zamieniono m.in. dotychczasowe superkondensatory na specjalne akumulatory.

Z końcem grudnia ub. roku MPK ogłosiło przetarg na zmodyfikowanie kolejnych 24 hybryd w ciągu 18 miesięcy. W ostatnich dniach przewoźnik podał na swojej platformie przetargowej, że zaakceptował jedyną złożoną ofertę - przez Autosana - o wartości nieco ponad 9 mln zł brutto.

W osobnym postępowaniu częstochowskie MPK zamawiało siedmioletni najem 15 nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania (osiem ładowarek). Jako jedyny przystąpił do tego przetargu również Autosan, proponując cenę 48,8 mln zł brutto, przy budżecie 36 mln zł brutto. Umowę podpisano we wrześniu ub. roku.

Na początku br. samorząd Częstochowy podał, że niezależnie od zamówienia 15 autobusów elektrycznych zamierza - przy unijnym dofinansowaniu 7,5 mln zł - kupić za 11 mln zł cztery nowe wozy elektryczne i dwie mobilne stacje ładowania. To efekt wyboru projektu miasta do dofinansowania w naborze tzw. poddziałania 4.5.2. - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

W innym projekcie unijnym finansowanym ze śląskiego RPO Częstochowa przebudowuje większą część sieci tramwajowej (warte 114,5 mln zł prace planowane są obecnie do połowy 2021 r.) i kupiła za 89,9 mln zł brutto 10 nowych tramwajów Pesy (zostały już dostarczone). Do tego oszacowanego na 208,1 mln zł projektu miasto otrzymało 143,8 mln zł dotacji z RPO.

