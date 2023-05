Częstochowa dostała kolejne dofinansowanie przebudowy al. Wojska Polskiego

Samorząd Częstochowy dostał kolejne dofinansowanie do przebudowy al. Wojska Polskiego, czyli odcinka dawnej drogi krajowej nr 1, tzw. gierkówki. 10 mln zł ma pochodzić z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 r. – wynika z informacji miasta.

Modernizacja al. Wojska Polskiego - miejskiego odcinka drogi krajowej nr 91, potocznie zwanej gierkówką, która przed oddaniem do użytku autostrady A1 była głównym szlakiem tranzytowym w mieście - ma potrwać do końca listopada 2023 r. To największa drogowa inwestycja we współczesnej historii Częstochowy.

Pierwotna umowa na wykonanie prac opiewała na 178,8 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (na działania "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu") w wysokości 160,1 mln zł.

W ostatnich dniach samorząd Częstochowy podpisał umowę na dodatkowe środki z konkursu zorganizowanego przez Komisję Europejską wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w ramach instrumentu "Łącząc Europę" 2021-27. Zwiększyły one udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji do blisko 194 mln zł.

Kolejne środki mają pochodzić z tegorocznej rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Jak przekazał rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Maciej Hasik, wsparciem w wysokości niespełna 10 mln zł objęto budowę pięciu kładek pieszo-rowerowych, będącą częścią tego zadania, na wysokości ulic: Stromej, Prostej, Powstańców Śląskich, Okrzei i Mireckiego.

"Zdobycie środków zewnętrznych na kolejny ważny element trwającej przebudowy DK91 powinno służyć sprawnej i terminowej realizacji całej inwestycji"- powiedział, cytowany przez Hasika, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

"Nowe kładki dla pieszych i rowerzystów nad aleją Wojska Polskiego mają być funkcjonalne i gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. Każde zdobyte dofinansowanie zbliża nas do finalizacji zadania ważnego dla mieszkańców, ale także obsługi ruchu tranzytowego i strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części Częstochowy" - dodał Matyjaszczyk.

Koszt tego wycinka zakresu inwestycji wynosi niespełna 21,5 mln zł, a dofinansowanie mogło objąć do 50 proc. wartości. Dotacja z rezerwy subwencji ogólnej odciąży budżet miasta w zakresie wkładu własnego. Wraz z pierwotnym dofinansowaniem kwota zewnętrznego wsparcia przy budowie nowej alei Wojska Polskiego w Częstochowie przekroczyła 200 mln zł.

MZD zapewnia, że stara się o kolejne, dodatkowe środki zewnętrzne na swoje strategiczne inwestycje drogowe w realizacji, w tym na DK91.

W kwietniu ub. roku częstochowski MZD odstąpił od umowy z pierwotnym wykonawcą inwestycji w DK91, konsorcjum firm Drog-Bud, Firesta-Fiszer i Nowak Mosty. Uznano, że stopień zaawansowania prac był niedostateczny, a postęp - niewystarczający.

Miejska spółka zapewniała wówczas, że jest gotowa kontynuować inwestycję z nowym, wyłonionym w przetargu wykonawcą, aby zakończyć prace w drugiej połowie 2023 r. W nowym przetargu na dokończenie robót wpłynęły trzy oferty. We wrześniu ub. roku MZD podpisał umowę z najtańszym z oferentów, konsorcjum spółek z Grupy NDI - za 359 mln zł brutto.

Celem inwestycji związanej z dawną DK1 (obecnie DK91) jest poprawa płynności transportowej północ-południe w zakresie tranzytu, ruchu lokalnego, dostępności terenów inwestycyjnych i dostępności regionalnej, poprzez likwidację wąskich gardeł drogowych. DK 91 (w tym al. Wojska Polskiego w Częstochowie), znajduje się w Korytarzu Sieci Podstawowej Bałtyk-Adriatyk.

Do czasu otwarcia autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 przecinającym miasto odcinkiem "starej jedynki" odbywał się główny ruch tranzytowy. Mimo dostępności A1, przy kolizyjnych skrzyżowaniach al. Wojska Polskiego przed przebudową nadal tworzyły się korki.

