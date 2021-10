Częstochowa: Grupa ZF rozpoczęła rozbudowę Zakładu Elektroniki

Wyspecjalizowana w zaawansowanych technologicznie komponentach dla motoryzacji Grupa ZF oficjalnie rozpoczęła w czwartek rozbudowę Zakładu Elektroniki w Częstochowie. Plan zakłada podwojenie dotychczasowych inwestycji w tym segmencie, Grupa rozwija także swoje centra inżynieryjne.

"Dzięki podjętej decyzji o wsparciu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE), ZF zwiększy moc produkcyjną istniejącego Zakładu Elektroniki zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej - w szczególności w ramach produkcji komponentów elektronicznych do samochodów" - poinformowali w czwartek w portalu społecznościowym przedstawiciele KSSE.

"Jesteśmy ogromnie zadowoleni, kiedy firma strefowa ponownie zwraca się do nas o wydanie decyzji, a kilka miesięcy później widzimy efekty tych działań" - mówił podczas uroczystości oficjalnego rozpoczęcia inwestycji prezes Strefy Janusz Michałek.

Grupa ZF, która dotąd zainwestowała w Polsce ponad 300 mln euro tworząc blisko 10 tys. miejsc pracy, ma obecnie w Polsce m.in. cztery centra inżynieryjne, zatrudniające łącznie ponad 1,5 tys. pracowników: w Częstochowie (to największe centrum, gdzie pracuje ponad 500 osób), Łodzi (blisko 200 pracowników), Wrocławiu i Bielsku-Białej. W tym sektorze koncern co roku zwiększa zatrudnienie średnio o ok. 100-200 osób.

Działalność badawczo-rozwojowa Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZF w Częstochowie stała się fundamentem uruchomienia w tym mieście nowego Zakładu Elektroniki, gdzie powstają zaawansowane elektroniczne podzespoły wspomagania jazdy, np. kamery oferujące 100-stopniowe pole widzenia. Łącznie w latach 2017-2025 swoje inwestycje w Polsce w tym obszarze Grupa ZF szacuje na ponad 100 mln euro, z których dotąd wydano połowę.

Obecnie stworzony kosztem ok. 50 mln euro częstochowski Zakład Elektroniki ma powierzchnię ok. 11 tys. m kw., zatrudnia prawie 200 osób i mieści 6-7 ciągów technologicznych. Teraz Grupa zamierza zainwestować w fabrykę kolejne ok. 50 mln euro, powiększając zakład i kilkakrotnie zwiększając zatrudnienie - w czwartek oficjalnie rozpoczęto prace przy nowej hali produkcyjnej. W Częstochowie będą powstawać zaawansowane systemy bezpieczeństwa dla motoryzacji, związane z technologiami wspomagania kierowcy w układach kierowania czy hamowania.

Dzięki nowym inwestycjom częstochowski zakład przygotowuje się do uruchomienia produkcji seryjnej kolejnych elementów wspierających bezpieczeństwo kierowców i pasażerów oraz stanowiących elementy integracji z systemami autonomicznymi, jak elektroniczne moduły wspomagające prowadzenie pojazdu, kontrolery poduszek powietrznych czy radary. Obecnie Grupa ZF inwestuje w Polsce przede wszystkim w rozwój obszarów elektroniki i systemów wspomagania kierowcy.

