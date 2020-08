Częstochowa: Katowicka strefa i Operator ARP będą współpracować przy wynajmie hali dla firm

Należącą do Skarbu Państwa spółka Operator ARP będzie współpracowała z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy pozyskiwaniu najemców dla budowanej przez państwową spółkę hali produkcyjno-magazynowej w częstochowskiej dzielnicy Kucelin.

Według wtorkowej informacji Operatora ARP we wtorek szefowie tej spółki oraz KSSE podpisali umowę o współpracy w zakresie pozyskiwania najemców.

Hala, budowana od marca br. przez spółkę Operator ARP z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, mieści się w Częstochowskim Parku Przemysłowym "Kucelin" we wschodniej części miasta, niedaleko terenów m.in. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak wynika z wtorkowej informacji Operatora, inwestycja jest "na realizacyjnym półmetku". "Na placu budowy wzniesiono już całą konstrukcję hali i dachu, na ukończeniu jest także montaż elewacji. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, a to oznacza, że obiekt będzie gotowy już w IV kw. 2020 r." - podano w komunikacie.

Cytowany w informacji prezes Operatora ARP Mariusz Domeradzki ocenił, że współpraca z KSSE to szansa dla projektu, ale także korzyść dla obu stron. "Nasz obiekt to nowoczesna przestrzeń w doskonałej lokalizacji, bardzo dobrze skomunikowana z centrum Częstochowy, z dostępem do mediów niezbędnych do prowadzenia wielu rodzajów działalności" - ocenił Domeradzki.

"Dzięki niemu śląski biznes zyska atrakcyjną powierzchnię produkcyjno-magazynową. Wierzę, że dzięki bardzo dobrym parametrom Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin i pewnemu partnerowi, jakim jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, nasz obiekt bardzo szybko zyska najemców" - zadeklarował prezes Operatora ARP.

Prezes KSSE Janusz Michałek podkreślił, że w tym roku po raz pierwszy w ponad 20 letniej historii strefy polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przebiły kapitałem duże. "Widać, że nasze polskie firmy zaczynają inwestować. Myślę, że wraz z Operator ARP mamy podobne strategie - koncentrujemy się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Kucelin będzie idealnym miejscem dla tych firm" - uznał.

Nowy obiekt będzie miał powierzchnię ok. 11 tys. m kw. Projektowana powierzchnia użytkowa 3 segmentów hali to 10,2 tys. m kw. Wysokość hali o konstrukcji mieszanej (łączącej prefabrykowane słupy żelbetowe oraz stalowy dach) w części produkcyjno-magazynowej wyniesie ok. 12 m.

Łączna powierzchnia użytkowa części socjalno-biurowej wyniesie ponad 700 m kw. - na każdy z trzech wydzielonych segmentów hali przypadnie jeden segment socjalno-biurowy. Inwestycja przewiduje 163 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz 23 dla samochodów ciężarowych.

Wśród atutów hali inwestor wymienia m.in. atrakcyjny czynsz, dobrą lokalizację (w pobliżu dróg numer 1 oraz 46), skomunikowanie (bliskość centrum Częstochowy) czy dostępność wszelkich potrzebnych do działalności produkcyjnej mediów (także pary technologicznej, sprężonego powietrza, wody przemysłowej, tlenu czy azotu). Otoczenie hali to tereny strefy, a także bocznic kolejowych i zakładów produkcyjnych o różnych profilach produkcji i usług.

Operator ARP jest spółką zależną Agencji Rozwoju Przemysłu. Do jej zadań należy optymalizacja majątku oraz skuteczne zarządzanie gruntami inwestycyjnymi i obiektami. W ofercie spółki znajdują się tereny inwestycyjne w Częstochowie oraz obiekty w innych miejscach Polski, m.in. Gdyni, Bydgoszczy, Warszawie czy Gliwicach.

Budowana przez Operatora ARP hala o powierzchni ponad 10 tys. m kw. będzie kolejnym obiektem podobnego przeznaczenia w mieście.

Pod koniec 2017 r. miejska spółka Agencja Rozwoju Regionalnego oddała na wchodzącej w skład KSSE nieruchomości przy ul. Ekonomicznej, na tzw. terenie inwestycyjnym "Skorki" w zachodniej części miasta, udostępnioną następnie inwestorom halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 3,7 tys. m kw.