Częstochowa: Kolejny etap przebudowy linii tramwajowej, utrudnienia w centrum

W trwającym etapie przebudowy torowisk tramwajowych w centrum Częstochowy, wzdłuż al. Kościuszki oraz al. Wolności, w najbliższych tygodniach w kilku newralgicznych miejscach należy spodziewać się zmieniających się utrudnień – podało w środę miasto.

Chodzi o przebudowę infrastruktury tramwajowej, największą od czasu wyjechania na tory pierwszego tramwaju w Częstochowie 60 lat temu. Planowane obecnie do połowy 2021 r. przedsięwzięcie miasto prowadzi przy wsparciu funduszy unijnych.

Zasadnicze prace wzdłuż al. Pokoju w południowych dzielnicach Raków, Dąbie i Kucelin trwały w 2019 r. Następnie przeniosły się na wiodącą do centrum al. Niepodległości, a w 2020 r. - najpierw do dzielnic północnych, a pod koniec roku na przecinające ścisłe centrum miasta al. Kościuszki i al. Wolności.

Początkowo zakres robót nie obejmował skrzyżowań, lecz odcinki między nimi. Później jednak rozpoczęto też prace na skrzyżowaniach wiążące się z istotnymi zmianami organizacji ruchu.

Jak wynika z materiału rozesłanego w środę przez rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg, a także Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Macieja Hasika, największe skrzyżowanie, gdzie obecnie trwają prace, al. Kościuszki i al. Wolności z al. NMP, ma zostać otwarte do połowy maja.

Od czwartku 22 kwietnia zamknięty zostanie przejazd przez torowisko na tereny targowe na wysokości Megasamu. Potrwa to ok. dwóch miesięcy. Zamknięty obszar będzie wówczas skomunikowany przez tereny kolejowe, z dojazdem ul. Orzechowskiego na tyłach dworca kolejowego.

Od 1 maja przez kilkanaście dni ograniczony będzie ruch w obrębie ronda Mickiewicza (mimo utrudnień i spowolnień zapewniana ma być pełna przejezdność). Od 17 maja częściowo zamknięte zostanie również skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. Armii Krajowej. Przez co najmniej miesiąc ruch w obu kierunkach (przejazd przez torowisko) będzie odbywał się tam po jednej jezdni.

Po 10 maja powinny natomiast zostać otwarte w pełni skrzyżowania: ul. Jasnogórskiej z al. Kościuszki i Armii Krajowej oraz ul. Orzechowskiego z al. Wolności (przy dworcu PKS).

Hasik zastrzegł, że z uwagi na dynamikę prac, opóźnienia w dostawach materiałów i chemii budowlanej spowodowane sytuacją epidemiczną, a także kapryśne warunki atmosferyczne, terminy mogą ulec zmianom, jednak nie większym, niż o kilka dni.

Miasto w poprzednich tygodniach przypominało ubiegłoroczną zapowiedź wykonawcy dotyczącą gotowości zgłoszenia inwestycji do odbiorów w połowie br. W tym kontekście sygnalizowano, że tramwaje ruszyć mogą jeszcze w wakacje.

Skutkująca utrudnieniami inwestycja obejmuje niemal cały fragment (13,8 km) starszej, podstawowej linii tramwajowej w Częstochowie: między pętlą przy al. Pokoju w dzielnicy Raków a pętlą przy ul. Fieldorfa-Nila i al. Wyzwolenia w dzielnicy Północ.

Wartą 114,5 mln zł brutto umowę na te prace Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Częstochowie podpisało w maju 2018 r. Wykonawcą jest konsorcjum NDI-Balzola. Realizacja - po okresie projektowania - rozpoczęła się wiosną 2019 r.

Będące w toku roboty obejmują m.in. większą część torowisk istniejących przed ukończeniem nowej linii w kierunku dzielnic Błeszno, Wrzosowiak i Raków w 2012 r. Łącznie powstało wówczas ok. 4,5 km dwutorowej linii, czyli 9 km tzw. toru pojedynczego. Cały częstochowski system tramwajowy to 14,7 km, czyli ponad 29 km toru pojedynczego.

Wymiana torów i sieci trakcyjnej to jedna z dwóch części tramwajowego projektu miasta dofinansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (umowę ws. blisko 143,8 mln zł dotacji do projektu oszacowanego na 208,1 mln zł władze województwa i miasta podpisały w październiku 2017 r.).

W styczniu 2018 r. MPK podpisało wartą 89,9 mln zł brutto (ponad 73 mln zł netto) umowę na dostawy 10 nowych tramwajów ze spółką Pesa. W ogłoszonym w maju 2017 r. przetargu na zakup 10 wozów (z prawem opcji zakupu do pięciu kolejnych) Pesa złożyła jedyną ofertę. Wszystkie wozy z tego zamówienia dotarły do miasta do końca września ub. roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl