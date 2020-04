Częstochowa: Koniec głównych prac przy centrach przesiadkowych - latem

Latem tego roku mają zakończyć się zasadnicze prace przy budowie trzech częstochowskich centrów przesiadkowych – przy tamtejszych dworcach kolejowych. Miasto deklaruje kontynuowanie wartej blisko 70 mln zł inwestycji - mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną.

Zgodnie z podpisaną w październiku 2018 r. i wartą niespełna 69 mln zł umową na budowę trzech węzłów przesiadkowych, mają one powstać przy trzech częstochowskich dworcach: głównym (od ul. Piłsudskiego), Stradom oraz Raków - do końca sierpnia 2020 r. W piątkowej informacji miasto potwierdziło zbliżoną perspektywę.

"Mimo obiektywnych trudności związanych z sytuacją epidemiczną panującą aktualnie w kraju, w ramach programu +Lepsza Komunikacja w Częstochowie+ prace przy budowie węzłów przesiadkowych przy trzech dworcach kolejowych na terenie miasta są kontynuowane" - napisał rzecznik m.in. Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Maciej Hasik.

"Prace budowlane w obrębie dworców są na tyle zaawansowane, że z placów budowy powoli wyłania się ostateczny kształt każdego z powstających centrów" - zaznaczył Hasik. "Prace zasadnicze przy realizacji inwestycji mają zakończyć się latem tego roku" - dodał.

Jak przypomniał, oprócz zagospodarowania na nowo otoczenia dworców, trzy centra przesiadkowe zostaną połączone siecią dróg rowerowych (ok. 10 km), w ich obrębie powstaną parkingi dla samochodów i rowerów, miejsca "park and ride" i postojowe dla taksówek, a klienci komunikacji miejskiej zyskają bezpieczne rozwiązania do obsługi pasażerskiej. Ponadto przebudowano sieci podziemne i przewidziano nową infrastrukturę dróg i chodników bezpośrednio przyległych do budowanych węzłów (ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, Skwer Junaków, ul. Rejtana).

Jednym z celów inwestycji ma być zmniejszenie w Częstochowie ruchu drogowego w godzinach szczytu. Ma ona zachęcić choć część z 40 tys. mieszkańców regionu, którzy w normalnym okresie przyjeżdżają do tego miasta, do zamiany lub ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów na rzecz transportu publicznego.

Pierwotnie miasto zakładało, że węzły będą gotowe jeszcze w 2018 r. Pierwszy przetarg został jednak unieważniony ze względu na oferty w przedziale 58,9-78,2 mln zł - przy budżecie 39,3 mln zł. W drugim, także unieważnionym przetargu, miasto przeznaczyło na inwestycję 52,2 mln zł brutto; zaproponowane ceny dwóch ofert wyniosły jednak 77,9 mln zł oraz 81,2 mln zł brutto.

Rozstrzygnięcie przyniósł dopiero trzeci przetarg, w którym oferty otwarto 12 września br. Spłynęło ich pięć: od 68,9 mln zł do 89,5 mln zł brutto. Umowę zawarto z najtańszym oferentem: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Zarówno nowe węzły przesiadkowe, jak i wybrane przystanki autobusowe i tramwajowe w Częstochowie, mają być objęte systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (zamówionym w innym projekcie). System ten w ostatnich tygodniach w znacznej części stał się już użyteczny; jego elementy instalowane na poszczególnych węzłach mają być włączane wraz z oddawaniem ich do użytku.

Na realizację pierwotnie oszacowanego na 42,2 mln zł projektu węzłów przesiadkowych samorząd Częstochowy otrzymał blisko 27,5 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).