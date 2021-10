Częstochowa: Miasto zamyka kładkę nad DK91 uszkodzoną w styczniu przez ciężarówkę

Kładkę dla pieszych nad drogą krajową nr 91 w Częstochowie, uszkodzoną w styczniu br. przez ciężarówkę, zamknął w trybie pilnym, na podstawie ekspertyzy budowlanej, tamtejszy Miejski Zarząd Dróg. Kładka zostanie odbudowana w ramach trwającej przebudowy tej trasy.

W styczniu br. ciężarówka uderzyła w kładkę nad przebiegającą przez Częstochowę drogą 91 (wcześniej nosiła ona oznaczenie nr 1; chodzi o popularną "gierkówką"). Kładką znajdującą się na wysokości ul. Mireckiego akurat szli piesi, ale nikt nie ucierpiał. Sprawca odjechał z miejsca kolizji.

Kładkę początkowo wyłączono z użytkowania, jednak później ekspertyza stanu technicznego wskazała jedynie na konieczność bieżącej naprawy. Po zespawaniu naruszonych fragmentów balustrady i odtworzeniu zniszczonych odcinków asfaltowej nawierzchni kładki, pieszych wpuszczono na obiekt.

Jak jednak poinformował w czwartek Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, w ślad za jedną z okresowych ekspertyz budowlanych, do przeprowadzania których częstochowski MZD jest zobligowany, kładkę nad ul. Wojska Polskiego, jak w Częstochowie nazywa się DK91, natychmiastowo wyłączono z użytkowania.

"Konieczność ta wynika z niedostatecznego stanu technicznego obiektu, który przy dalszej eksploatacji zagraża bezpieczeństwu użytkujących go mieszkańców. Dalsza eksploatacja wymaga poważniejszych i bardzo kosztownych napraw. Takie prace byłyby niegospodarne z uwagi na rozbiórkę kładki w perspektywie czasu przewidzianego na realizację przebudowy al. Wojska Polskiego" - wyjaśnił Hasik.

Dlatego kładka do tego momentu zostanie wyłączona z użytkowania. Wykonawca przebudowy ma zostać zobowiązany przez MZD do przeprowadzenia potrzebnych prac budowlanych, które pozwolą na przywrócenie przeprawy pieszych przez al. Wojska Polskiego na wysokości ul. Mireckiego tak szybko, jak to technologicznie możliwe.

Po apelach policji o nagrania ze styczniowej kolizji ciężarówki z kładką lub informacje na jego temat, funkcjonariusze VI Komisariatu Policji w Częstochowie znaleźli sprawcę kolizji. Za spowodowanie zdarzenia drogowego został on ukarany mandatem. Zapowiadano też wówczas, że koszty naprawy obiektu zostaną pokryte z jego ubezpieczenia.

Wartą blisko 179 mln zł umowę na zaprojektowanie i realizację przebudowy odcinka dawnej "gierkówki" (nosi tam ona nazwę al. Wojska Polskiego) miasto podpisało w październiku 2018 r. Projektowaniu towarzyszyły procedury administracyjne. MZD otrzymał od służb wojewody śląskiego zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) na przełomie czerwca i lipca br.

Nową organizację ruchu, umożliwiającą rozpoczęcie prac na całym przebudowywanym, blisko 6-kk odcinku dotychczasowej DK1 na terenie miasta (po zmianie: DK91) - od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej - wdrożono na początku sierpnia. W sierpniu zdemontowano starą estakadę "gierkówki" w dzielnicy Raków, pomiędzy ul. Jagiellońską a al. Pokoju.

Prace związane z organizacją ruchu w pierwszym etapie przebudowy al. WP wiążą się z wyłączeniem jej dotychczasowych pojedynczych jezdni. Od skrzyżowania z ul. Rakowską do al. Pokoju i ul. Jagiellońskiej (gdzie zamknięto dla ruchu górą całą estakadę) wyłączono jezdnię w stronę Katowic. Do skrzyżowania z al. Pokoju i ul. Jagiellońską zamknięto jezdnię w stronę Warszawy, a dalej do węzła z al. Jana Pawła II - jezdnię w stronę Katowic.

Tymczasowa organizacja ruchu w takim kształcie ma obowiązywać przez kilka miesięcy, możliwe są jednak pojedyncze modyfikacje. Miasto akcentuje, że zmniejszyć niedogodności kierowców może jedynie wykorzystywanie autostradowej obwodnicy Częstochowy z jej czterema węzłami, umożliwiającymi komunikację z poszczególnymi rejonami miasta.

Przygotowana przez lokalny samorząd przebudowa "starej jedynki" w obrębie Częstochowy ma m.in. służyć komunikacji z północnym węzłem autostrady A1 i pozwolić na bezkolizyjny przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe. Przewidziano m.in. budowę dwóch nowych dwupoziomowych skrzyżowań, nowej estakady w dzielnicy Raków czy kładek dla ruchu pieszo-rowerowego ponad trasą.

Do czasu częściowego otwarcia w grudniu ub. roku autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1, przecinającym miasto odcinkiem "starej jedynki", odbywał się główny ruch tranzytowy. Nadal, mimo otwarcia A1, przy kolizyjnych skrzyżowaniach al. Wojska Polskiego tworzyły się korki. Obecna modernizacja ma potrwać do drugiej połowy 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl