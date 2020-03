Częstochowa nadal ogranicza funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Samorząd Częstochowy od 1 kwietnia wprowadzi wakacyjne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Zawieszone zostało tam też kursowanie linii nocnych weekendowych.

Jak wynika z wtorkowej informacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych, od 1 kwietnia, od poniedziałku do piątku zostaną wprowadzone wakacyjne rozkłady jazdy. Oznacza to, że na częstochowskich przystankach należy sprawdzać godziny odjazdów oznaczone kolorem niebieskim.

Na liniach podmiejskich do sąsiadującej z Częstochową gminy Olsztyn (linie nr 57, 58, 59 i 67) od poniedziałku do soboty będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy. Na przystankach są to godziny kursów oznaczone kolorem zielonym.

Częstochowskie MPK przypomina, że od tygodnia nie kursują tam nocne, weekendowe linie autobusowe nr 81, 82, 83 i 84 (pozostawiono jedynie linię nr 80). Przed tygodniem miasto sygnalizowało też możliwość zawieszania pojedynczych kursów niektórych dziennych linii autobusowych.

Bieżące informacje o funkcjonowaniu częstochowskiej komunikacji są dostępne m.in. na tablicach nowego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, którego testy niedawno zakończyły się. Częstochowa o szczegółach informuje też na stronach mzd.czest.pl i mpk.czest.pl.

To kolejne zmiany dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w głównych ośrodkach woj. śląskiego. Kursy autobusów, tramwajów i trolejbusów ograniczył m.in. Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), poprzez który komunikację miejską w centralnej części woj. śląskiego organizuje zrzeszająca 41 tamtejszych miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Na terenie działania ZTM od 16 marca obowiązuje rozkład jazdy ważny w dni robocze wolne od zajęć szkolnych (co oznacza, że liczbę kursów zmniejszono o 4-6 proc.).

Od 23 marca autobusy linii nr 12, 297 i 910 kursują w dni robocze według sobotnich rozkładów jazdy. Ponadto zawieszono funkcjonowanie linii 974, a linia 830 nie kursuje w dni robocze. Również tramwaje od 23 marca kursują w dni robocze zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi dotychczas w soboty, a w soboty - tak jak dotąd w niedziele.

ZTM akcentuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym i licznymi zmianami w komunikacji miejskiej nie zamieszcza aktualnych informacji o nich na wszystkich przystankach autobusowych. Zarząd zachęca, aby bieżące rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej rj.metropoliaztm.pl.

Także przed tygodniem w Rybniku wprowadzono niedzielny rozkład jazdy na cały weekend oraz sobotni - na dni robocze (z dodatkowymi kursami na liniach 28, 29 i 52). Już wcześniej zaniechano tam obsługi linii nocnych.

W całym regionie przewoźnicy komunikacji miejskiej są zobowiązywani przez organizatorów m.in. do zatrzymywania się na wszystkich przystankach i otwierania wszystkich drzwi (poza pierwszymi, które mieszczą się w wyznaczanych dla kierowców strefach bezpieczeństwa). Pojazdy na końcach tras są możliwie wietrzone, a w bazach bardziej, niż zwykle czyszczone.