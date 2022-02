Częstochowa: Nowa inwestycja na składowisku odpadów w Sobuczynie

Nowoczesną instalację oczyszczania tzw. odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w podczęstochowskim Sobuczynie uruchamia Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Warta 7,8 mln zł instalacja wykorzystuje technologię odwróconej osmozy.

Opady atmosferyczne przepływające przez składowane odpady wypłukują z nich różne substancje; powstają w ten sposób tzw. odcieki zawierające niebezpieczne dla środowiska substancje. Na właściwie eksploatowanych składowiskach są one zbierane przez drenaże umieszczane pod pryzmą składowanych odpadów oraz przez opaski wokół składowisk.

Jak wyjaśnił w uproszczeniu w czwartkowej informacji częstochowski samorząd, w procesie wysokociśnieniowej odwróconej osmozy zanieczyszczony płyn trafia pod dużym ciśnieniem na membranę półprzepuszczalną. W efekcie uzyskuje się dwa strumienie. Jeden to praktycznie czysta woda, nadająca się do odprowadzenia do wód powierzchniowych. Drugi strumień, zawierający m.in. bakterie, trafia do kanalizacji.

Zainstalowany w Sobuczynie zautomatyzowany system z modułami DT-RO (disc tube reverse osmosis) ma wydajność 200 m sześc. na dobę. Zastosowanie technologii pozwala rozwiązywać problem odcieku w miejscu jego wytworzenia. Według częstochowskiego samorządu, metoda jest zgodna z aktualną dyrektywą unijną: na składowiskach odpadów w całej UE czynnych jest kilkaset podobnych instalacji; w Polsce - kilka.

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni odcieku Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne zleciło spółce Control Process Silesia. Dostawcą technologii - kompletnego, dwustopniowego systemu, wykorzystującego membrany dyskowo-rurowe z instalacjami pomocniczymi - była firma MWS Technical Solutions. Koszt inwestycji przekroczył 7,6 mln zł brutto.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest miejską spółką zajmującą się m.in. zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami i utrzymaniem czystości i porządku w granicach administracyjnych Częstochowy. Spółka prowadzi także m.in. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sobuczynie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl