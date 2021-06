Częstochowa: Nowe tory tramwajowe z technologią redukującą zanieczyszczenia powietrza

Technologię betonowych płyt fotokatalitycznych, mających redukować zanieczyszczenia powietrza, stosuje po akceptacji częstochowskiego samorządu wykonawca przebudowy linii tramwajowej w ścisłym centrum tego miasta. Początkowo planowano tzw. zielone torowisko – z trawą między torami.

Jak wyjaśniali na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele władz miasta, wykonawców inwestycji i dostawców materiałów, część pierwotnego projektu zmieniono, zastępując większy fragment zielonego torowiska konstrukcją płyt prefabrykowanych z "betonu fotokatalitycznego".

Chodzi o przebudowę infrastruktury tramwajowej w Częstochowie, największej od czasu wyjechania tam na tory pierwszego tramwaju, 60 lat temu. Planowane niedawno do połowy 2021 r., opóźnione przedsięwzięcie miasto prowadzi przy wsparciu funduszy unijnych.

W 2019 r. rozpoczęły się prace wzdłuż al. Pokoju w południowych dzielnicach Raków, Dąbie i Kucelin. Następnie przeniosły się na wiodącą do centrum al. Niepodległości, a w 2020 r. - najpierw do dzielnic północnych, a pod koniec ub. roku na przecinające ścisłe centrum miasta al. Kościuszki i al. Wolności.

Jak informowano przed rozpoczęciem inwestycji, początkowo na liczącym ponad 850 m odcinku wzdłuż al. Kościuszki i al. Wolności, między ul Jasnogórską i Sobieskiego, przewidziano tzw. zielone torowisko, z torami porośniętymi trawą. Obecnie jednak zielone torowisko powstaje tylko wzdłuż alei Kościuszki. Wzdłuż al. Wolności, na długości ponad 500 metrów od al. NMP, do okolic dworca PKS, układane są płyty betonowe.

Jak przekazano na wtorkowej konferencji, powierzchnia betonowych płyt o właściwościach fotokatalitycznych ma sprzyjać jakości powietrza w centrum miasta. Andrzej Bywalec z firmy Contrail produkującej płyty wykorzystujące technologię pod nazwą TX Active wyjaśniał, że fotokatalizator, w tym wypadku tlenek tytanu, przyśpiesza naturalny rozkład zanieczyszczeń pod wpływem światła słonecznego.

"Materiały lub produkty wykonane w tej technologii są zdolne do zmniejszania stężenia szkodliwych substancji organicznych i nieorganicznych w powietrzu oraz do zachowania pierwotnej estetyki tych wyrobów przez długi czas. Przeprowadzone badania wykazały, że podczas słonecznej pogody w wyniku fotokatalizy ulega neutralizacji ok. 90 proc. tlenków azotu, a także aldehydów, benzenu i innych związków organicznych" - mówił Bywalec.

"W pochmurne dni 70 proc. zanieczyszczeń powietrza zostaje usunięta lub zneutralizowana. Wyniki badań wykazały zmniejszenie stężenia NOx w obszarze nawierzchni wykonanej w technologii TX Active od 20 proc. do 60 proc. (średnio 47 proc.) w stosunku do odcinka ulicy z nawierzchnią asfaltową. Słowem zanieczyszczenia wtrącone z powietrza dzięki tej technologii z wodą deszczową trafią do kanalizacji zamiast do naszych płuc" - przekonywał przedstawiciel Contrail.

"Ekologia to, obok bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po mieście, jeden z priorytetów tej budowy" - zapewnił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. "Cieszę się, że obok drzew, które udało się zachować w al. Wolności dzięki staraniom służb miejskich, teraz naszym sojusznikiem w walce o lepsze powietrze w Częstochowie będzie nowoczesna technologia budowlana" - dodał.

Przedstawiciele władz miasta wskazują, że rozwiązanie ma też inne zalety: dzięki niemu powstanie droga awaryjna dla pojazdów uprzywilejowanych, ułatwione będzie serwisowanie sieci trakcyjnej, zwiększy się też funkcjonalność torowiska w rejonie z dużą liczbą dojazdów do posesji i dróg przecinających tory.

Częstochowska unijna inwestycja obejmuje niemal cały fragment (13,8 km) starszej, podstawowej linii tramwajowej: między pętlą przy al. Pokoju w dzielnicy Raków a pętlą przy ul. Fieldorfa-Nila i al. Wyzwolenia w dzielnicy Północ. Wartą 114,5 mln zł brutto umowę na te prace podpisało z konsorcjum NDI-Balzola w maju 2018 r. Realizacja po projektowaniu ruszyła wiosną 2019 r.

"W najbliższym czasie planowana jest jeszcze m. in. zmiana układu geometrycznego skrzyżowania z ul. Orzechowskiego, w rejonie Placu Rady Europy. To zadanie jest objęte osobną umową. Z prac objętych kontraktem pozostaje część torowiska zielonego, część torowiska klasycznego oraz roboty związane z budową peronów i części ulic" - wskazała wicedyrektor kontraktu z NDI Barbara Sobczyk.

Prace te wiążą się z utrudnieniami. W poprzednich dniach wykonawca zapowiedział na środę 9 czerwca zamknięcie pierwszego fragmentu skrzyżowania al. Kościuszki z al. Jana Pawła II, którą wiedzie tranzytowa droga krajowa nr 46. Do zamknięcia w następnych dniach przewidziane jest też skrzyżowanie ul. Orzechowskiego z al. Wolności przy głównym dworcu kolejowym.

Miasto u progu tegorocznego sezonu budowlanego przypominało ubiegłoroczną deklarację wykonawcy nt. gotowości zgłoszenia inwestycji do odbiorów w połowie br. W tym kontekście sygnalizowano, że tramwaje ruszyć mogą w wakacje. Potem jednak wykonawca zgłaszał przedłużenia prac wobec m.in. problemów z dostawami materiałów - przede wszystkim w związku z pandemią.

"Planujemy, że powrót tramwajów na trasę nastąpi z początkiem września tego roku" - zadeklarowała we wtorek wicedyrektor kontraktu.

