Częstochowa: Podpisano umowę na dokończenie przebudowy Alei Wojska Polskiego

Konsorcjum spółek NDI i Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zawarły we wtorek umowę na dokończenie przebudowy Alei Wojska Polskiego - tzw. starej jedynki, która przed oddaniem do użytku autostrady A1 była głównym szlakiem tranzytowym w mieście. Prace potrwają do końca listopada przyszłego roku.

Przebudowa al. Wojska Polskiego - miejskiego odcinka drogi krajowej nr 91, potocznie zwanej gierkówką - to największa drogowa inwestycja we współczesnej historii Częstochowy.

W kwietniu br. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie odstąpił od umowy z realizującym inwestycję konsorcjum firm Drog-Bud, Firesta-Fiszer i Nowak Mosty, oceniając, iż stopień zaawansowania prac był niedostateczny, a ich postęp niewystarczający. Miejska spółka zapewniała wówczas, że jest gotowa kontynuować inwestycję z nowym, wyłonionym w przetargu wykonawcą, aby zakończyć prace w drugiej połowie 2023 r.

Pierwotna umowa opiewała na 178,8 mln zł. W nowym przetargu wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza - spółek z Grupy NDI - opiewała na 359 mln zł brutto. We wtorek podpisano umowę z wykonawcą, w myśl której inwestycja zostanie zrealizowana w niezmiennym do pierwotnych założeń zakresie, zgodnie z projektem dofinansowanym ze środków UE.

"Aleja Wojska Polskiego to kluczowa arteria miasta. Musimy dokonać wielu uzgodnień, zatem czas oraz sprawne ich procedowanie będą odgrywać w tej realizacji decydującą rolę. Aktualnie kończymy nasz inny wymagający projekt - kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, który był nie mniej wyczekiwanym, obserwowanym i skomplikowanym logistycznie zadaniem. Udało się go zrealizować zgodnie z założeniami i chcielibyśmy móc pod koniec przyszłego roku tym samym pochwalić się w Częstochowie" - powiedziała prezes Grupy NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Zaznaczyła, że częstochowskie przedsięwzięcie jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, tym bardziej, że kontrakt powinien zostać zrealizowany do 30 listopada przyszłego roku. "Zainteresowanie oferentów w przetargu potwierdziło, że jest to zadanie technologicznie do realizacji w tym terminie" - oceniła p.o. dyrektora MZD w Częstochowie Joanna Holi-Sosnowska. Podkreśliła, że oddanie do użytku z końcem przyszłego roku nowego kręgosłupa komunikacyjnego miasta to obecnie priorytet częstochowskich drogowców.

"Efekt końcowy ma zrekompensować niedogodności, z którymi mieszkańcy mierzyli się do tej pory i zmierzą się przez kolejne miesiące" - powiedziała dyr. Joanna Holi-Sosnowska. Ekipy nowego wykonawcy pojawią się na budowie w ciągu kilkunastu najbliższych dni.

Pierwszą, wartą 178,8 mln zł umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka dawnej "gierkówki" częstochowski MZD podpisał w październiku 2018 r. Służby wojewody śląskiego wydały zgodę na realizację inwestycji drogowej na przełomie czerwca i lipca 2021 roku. W sierpniu wdrożono nową organizację ruchu na całym przebudowywanym, blisko sześciokilometrowym odcinku DK91 na terenie miasta.

Przygotowana przez samorząd przebudowa "starej jedynki" w obrębie Częstochowy ma m.in. służyć komunikacji z północnym węzłem autostrady A1 i pozwolić na bezkolizyjny przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe. Przewidziano m.in. budowę dwóch nowych dwupoziomowych skrzyżowań, nowej estakady w dzielnicy Raków czy kładek dla ruchu pieszo-rowerowego ponad trasą.

Do czasu otwarcia w grudniu ub. roku autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1, przecinającym miasto odcinkiem "starej jedynki" odbywał się główny ruch tranzytowy. Nadal, mimo otwarcia A1, przy kolizyjnych skrzyżowaniach al. Wojska Polskiego tworzyły się korki.

