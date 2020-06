Częstochowa pokryje straty placówek służby zdrowia w wysokości 12 mln zł

Ponad 12 mln zł wyłoży samorząd Częstochowy na pokrycie ubiegłorocznych strat podległych sobie placówek służby zdrowia – Pogotowia Ratunkowego i Miejskiego Szpitala Zespolonego – podał w piątek Urząd Miasta.

W przypadku pogotowia to 1,9 mln zł, a szpitala - 10,2 mln zł.

Konieczność wspierania niedofinansowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówek służby zdrowia staje się coraz większym obciążeniem dla miejskiego budżetu - wskazują władze Częstochowy, przypominając, że zgodnie z prawem szpital i pogotowie powinny finansować swoją działalność leczniczą i ratunkową w ramach kontraktów zawieranych z publicznym płatnikiem. Zadaniem samorządu jest natomiast zakup sprzętu, dofinansowanie remontów i modernizacji oddziałów szpitalnych, ewentualnie prowadzenie programów profilaktyczno-zdrowotnych, realizowanych przez miejskie jednostki służby zdrowia.

Różnica pomiędzy kosztami funkcjonowania placówek a wysokością kontraktu z NFZ wynika m.in. z tego, że te kontrakty nie uwzględniają wszystkich skutków regulacji płacowych w służbie zdrowia. Efektem jest ujemny roczny wynik finansowy, który miasto musi pokrywać, żeby szpital i pogotowie mogły dalej normalnie funkcjonować. Podczas ostatniej sesji częstochowscy radni zdecydowali więc o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz pokryciu ujemnego wyniku finansowego za ubiegły rok SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. Rachunek zysków i strat pogotowia za 2019 r. zamknął się stratą ponad 2,8 mln zł, przy czym kwotę blisko 950 tys. zł - będącą równowartością kosztów amortyzacji - pozostawiono do rozliczenia w latach następnych, a blisko 1,9 mln zł będzie do pokrycia z budżetu miasta.

Częstochowa musi też sukcesywnie pokrywać straty roczne Miejskiego Szpitala Zespolonego. W styczniu tego roku miasto przekazało już placówce 4,2 mln zł - jeszcze tytułem straty szpitala za 2018 r. Następnie - w kolejnych transzach - po decyzjach o zmianach w budżecie - finansuje stratę ubiegłoroczną, którą samorząd zmuszony jest pokryć w wysokości ponad 10,2 mln zł. Większość środków już do szpitala trafiło, całość kwoty miasto ma przekazać do 20 lipca.

Obawy częstochowskich samorządowców o miejski budżet powiększa epidemia - czasowe zamrożenie gospodarki przekłada się na znacznie mniejsze, niż zaplanowano, dochody miast i gmin, m.in. z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT. W kwietniu 2020 r. wpływy z tego tytułu były w Częstochowie niższe niż w kwietniu ubiegłego roku o 13 mln zł. W maju było wprawdzie lepiej, ale i tak tegoroczny ubytek w tych dochodach w stosunku do upływu czasu - po pięciu miesiącach roku - to obecnie ok. 22 mln zł.